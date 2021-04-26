Преимущественно без осадков. Прогноз погоды по Кыргызстану на наделю

Преимущественно без осадков. Кыргызгидромет распространил прогноз погоды по Кыргызстану на 27-30 апреля и 1 мая.

по Чуйской области

27-29 апреля без осадков. На высокогорных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. 30 апреля ночью без осадков. 30 апреля днем и 1 мая в отдельных районах дождь, в горных районах снег. Ветер западный 4-9 м/с, 30 апреля днем в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

по городу Бишкек

27-29 апреля без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. 30 апреля и 1 мая без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

по Таласской области

27-29 апреля без осадков. На высокогорных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. 30 апреля ночью без осадков. 30 апреля днем и 1 мая в отдельных районах дождь, в горных районах снег. Ветер западный 4-9 м/с, 30 апреля днем в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

по городу Талас

27-29 апреля без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. 30 апреля и 1 мая без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

по Ошской области

27-29 апреля без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. 30 апреля и 1 мая без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, 30 апреля днем в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

по городу Ош

27-29 апреля без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. 30 апреля и 1 мая без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

по Джалал-Абадской области

27-29 апреля без осадков. На высокогорных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. 30 апреля ночью без осадков. 30 апреля днем и 1 мая в горных районах снег, в зоне земледелия без осадков. На высокогорных участках дорог гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, 30 апреля днем в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

по городу Жалал-Абад

27-29 апреля без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. 30 апреля и 1 мая без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

по Баткенской области

27-29 апреля без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. 30 апреля и 1 мая без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, 30 апреля днем в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

b]по городу Баткен[/b]

27-29 апреля без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. 30 апреля и 1 мая без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

по Иссык-Кульской области

27-30 апреля и 1 мая ночью без осадков. 1 мая днем в отдельных районах дождь, в горных районах снег. На высокогорных участках дорог гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, 30 апреля днем в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

по городам Каракол и Чолпон-Ата

27-30 апреля и 1 мая без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

по Нарынской области

27-29 апреля без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. 30 апреля и 1 мая ночью без осадков. 1 мая днем в отдельных районах дождь, в горных районах снег. Ветер западный 4-9 м/с, 30 апреля днем в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

по городу Нарын

27-29 апреля без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. 30 апреля и 1 мая без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

Ориентировочный прогноз погоды по территории Кыргызской Республики на 2-3 мая

2 мая ночью в отдельных районах Чуйской, Таласской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской, Нарынской областей дождь, в горных районах снег.

2 мая днем и 3 мая в отдельных районах дождь, в горных районах снег. Колебание температуры воздуха.