Преимущественно без осадков. Прогноз погоды по Кыргызстану на наделю

Преимущественно без осадков. Кыргызгидромет распространил прогноз погоды по Кыргызстану на 27-30 апреля и 1 мая.
по Чуйской области
27-29 апреля без осадков. На высокогорных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. 30 апреля ночью без осадков. 30 апреля днем и 1 мая в отдельных районах дождь, в горных районах снег. Ветер западный 4-9 м/с, 30 апреля днем в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.
по городу Бишкек
27-29 апреля без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. 30 апреля и 1 мая без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.
по Таласской области
27-29 апреля без осадков. На высокогорных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. 30 апреля ночью без осадков. 30 апреля днем и 1 мая в отдельных районах дождь, в горных районах снег. Ветер западный 4-9 м/с, 30 апреля днем в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.
по городу Талас
27-29 апреля без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. 30 апреля и 1 мая без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.
по Ошской области
27-29 апреля без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. 30 апреля и 1 мая без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, 30 апреля днем в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.
по городу Ош
27-29 апреля без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. 30 апреля и 1 мая без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.
по Джалал-Абадской области
27-29 апреля без осадков. На высокогорных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. 30 апреля ночью без осадков. 30 апреля днем и 1 мая в горных районах снег, в зоне земледелия без осадков. На высокогорных участках дорог гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, 30 апреля днем в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.
по городу Жалал-Абад
27-29 апреля без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. 30 апреля и 1 мая без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.
по Баткенской области
27-29 апреля без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. 30 апреля и 1 мая без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, 30 апреля днем в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.
b]по городу Баткен[/b]
27-29 апреля без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. 30 апреля и 1 мая без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.
по Иссык-Кульской области
27-30 апреля и 1 мая ночью без осадков. 1 мая днем в отдельных районах дождь, в горных районах снег. На высокогорных участках дорог гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, 30 апреля днем в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.
по городам Каракол и Чолпон-Ата
27-30 апреля и 1 мая без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.
по Нарынской области
27-29 апреля без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. 30 апреля и 1 мая ночью без осадков. 1 мая днем в отдельных районах дождь, в горных районах снег. Ветер западный 4-9 м/с, 30 апреля днем в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.
по городу Нарын
27-29 апреля без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. 30 апреля и 1 мая без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.
Ориентировочный прогноз погоды по территории Кыргызской Республики на 2-3 мая
2 мая ночью в отдельных районах Чуйской, Таласской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской, Нарынской областей дождь, в горных районах снег.
2 мая днем и 3 мая в отдельных районах дождь, в горных районах снег. Колебание температуры воздуха.