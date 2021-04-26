Спортсмен из КР Роман Петров получил лицензию на Олимпийские игры в Токио

Роман Петров получил лицензию на Олимпийские игры в Токио. Об этом сообщает пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта.

25 апреля член национальной сборной команды Кыргызской Республики по фехтованию Роман Петров принял участие в квалификационном азиатско-тихоокеанском турнире в городе Ташкент (Узбекистан). Он занял первое место в турнире и получил лицензию на XXXII летние Олимпийские игры в Токио.

Напомним, Олимпиада в Токио (Япония) была перенесена с 2020 на 2021 год из-за эпидситуации по коронавирусу. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.