Первыми в ЦА. Обслуживать авиапассажиров в КР будет новый Airbus 220

26 апреля 2021 года в Международном аэропорту "Манас презентован новый самолет Airbus 220 ОсОО "Авиакомпания "Эйр Манас" ("Эйр Манас"). Об этом сообщили в Минтрансе КР.

Как отмечается, в 2019 году в "Эйр Манас" произошло изменение состава учредителей.

- Новым составом учредителей было принято решение войти на рынок авиации с новой концепцией. Для выполнения внутренних и международных рейсов "Эйр Манас" собственными усилиями продвигает проект по эксплуатации нового типа воздушного судна (ВС)AirbusА220-300 в странах СНГ и России. В 2020 году "Эйр Манас" заключил с Российской государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) договор на аренду 2-х ВС, которые являются самыми новыми и молодыми в воздушном парке Кыргызстана, в то время как средний возраст ВС составляет 28 лет, - подчеркивается в информации.

"Эйр Манас" станет первой авиакомпанией, которая вводит в строй данный новый тип самолета в Центральной Азии и ЕАЭС.

- Несмотря на кризис во всем мире, вызванный пандемией COVID-19, "Эйр Манас" успешно продолжает проект по приобретению и ввода в эксплуатацию новых бортов в Кыргызстане. Как отметила на презентации самолета Airbus 220 Министр транспорта и дорог КР Г.Абдралиева, особое внимание и поддержку сферы Гражданской авиации оказывает Президент Кыргызстана Садыр Жапарова. Все эти усилия, прежде всего, является одним из шагов для выхода из "Черного списка ЕС". Выражаю также признательность руководству и представителям авиакомпании "Эйр Манас" за стремление к обновлению авиапарка, обеспечению безопасности и комфортабельности полетов для пассажиров, - заключили министр.