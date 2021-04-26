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Первыми в ЦА. Обслуживать авиапассажиров в КР будет новый Airbus 220

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- Азиз Осмонов
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26 апреля 2021 года в Международном аэропорту "Манас презентован новый самолет Airbus 220 ОсОО "Авиакомпания "Эйр Манас" ("Эйр Манас"). Об этом сообщили в Минтрансе КР.

Как отмечается, в 2019 году в "Эйр Манас" произошло изменение состава учредителей.

- Новым составом учредителей было принято решение войти на рынок авиации с новой концепцией. Для выполнения внутренних и международных рейсов "Эйр Манас" собственными усилиями продвигает проект по эксплуатации нового типа воздушного судна (ВС)AirbusА220-300 в странах СНГ и России. В 2020 году "Эйр Манас" заключил с Российской государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) договор на аренду 2-х ВС, которые являются самыми новыми и молодыми в воздушном парке Кыргызстана, в то время как средний возраст ВС составляет 28 лет, - подчеркивается в информации.

"Эйр Манас" станет первой авиакомпанией, которая вводит в строй данный новый тип самолета в Центральной Азии и ЕАЭС.

- Несмотря на кризис во всем мире, вызванный пандемией COVID-19, "Эйр Манас" успешно продолжает проект по приобретению и ввода в эксплуатацию новых бортов в Кыргызстане. Как отметила на презентации самолета Airbus 220 Министр транспорта и дорог КР Г.Абдралиева, особое внимание и поддержку сферы Гражданской авиации оказывает Президент Кыргызстана Садыр Жапарова. Все эти усилия, прежде всего, является одним из шагов для выхода из "Черного списка ЕС". Выражаю также признательность руководству и представителям авиакомпании "Эйр Манас" за стремление к обновлению авиапарка, обеспечению безопасности и комфортабельности полетов для пассажиров, - заключили министр.


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URL: https://www.vb.kg/400100
Теги:
авиация, аэропорт, Кыргызстан, коронавирус
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Комментарии
22
26.04.2021, 15:47

Это уже хорошо, но из семейства Айрбасов этот тип самый неудачный тип самолетов который  ранее был под названием Bombardier cs 300.Конечно, для страны было бы гордостью если это была национальная авиакомпания под брендом Кыргызстан аба жолдору.Известно что Эйр Манас  является частью турецкого Пегасуса.Удачи Эйр мансау и процветания!

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fru
26.04.2021, 16:15

Нужен лайнер вместимостью больше как  боинг 767 или аэробус а 330 итд. И это должно быть государственной авиакомпанией.

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