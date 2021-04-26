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Госграницы. Ташиев проводит встречу с жителями Ала-Букинского района

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- Оксана Гут
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Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев проводит встречу с жителями Ала-Букинского района по вопросу госграниц. Ранее он вылетел в Баткенскую область. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Отметим, ранее жители Кок-Ташского айыльного аймака Ала-Букинского района собрались по вопросу участка Гавасай. Они выступают против его передачи Узбекистану в рамках демаркации и делимитации госграниц. Люди заявляют, что будут отстаивать свои земли, так как здесь находятся их дома.

Напомним, ранее кыргызская и узбекская сторона договорились, что Кыргызстану перешло 8 тысяч га земель участка Гавасай. Взамен Узбекистан получил право пользования Кемпир-Абадским водохранилищем. Однако вчера на встрече с жителями Узгенского района глава ГКНБ заявил, что Кыргызстан не отдаст соседям водохранилище.


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URL: https://www.vb.kg/400101
Теги:
ГКНБ, граница, митинг, Узбекистан, Кыргызстан, делимитация, Камчыбек Ташиев
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