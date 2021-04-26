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Международная экспедиция в КР узнала новое об истории животноводства в ЦА

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- Евгений Денисенко
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Находки российско-кыргызской археологической экспедиции в Кыргызстане помогли открыть новые страницы в истории животноводства в Центральной Азии. И – сделать вывод, что оно появилось здесь на 3 тысячи лет раньше, чем было принято считать.

Об этом сообщают в Институте археологии и этнографии Сибирского отделения РАН, сотрудники которого проводят раскопки на неолитических объектах в Ферганской долине. Такие исследования осуществляются с 2015 года силами российско-кыргызской экспедиция под руководством старшего научного сотрудника упомянутого института Светланы Шнайдер. Наиболее изученным объектом сейчас является памятник Обишир-5 территории Баткенской области Кыргызстана. Памятник датируется в пределах от 13 до 1,5 тысячи лет назад.

Как отмечается, в силу своего географического положения Центральная Азия "является ключевой территорией при раскрытии вопросов распространения инновационных идей и технологий на евразийском пространстве, поскольку большая часть миграций древнего человека проходила именно через этот регион". Одним из значимых событий в человеческой истории является переход к производящему хозяйству – земледелию и скотоводству. На настоящий момент накоплено достаточно большое количество данных о распространении доместицированных (одомашненных) видов животных на территории Евразии, очагах их первой доместикации и последующего распространения. Однако в силу различных причин таких данных мало именно по Центральной Азии.

При изучении стоянки древних людей в пещере Обишир-5 на ученые обратили внимание, что в культурном слое 6 тысячелетия до н. э. встречаются остатки овец и коз, но отсутствуют орудия охоты на них. Для изучения костных остатков животных были привлечены специалисты из европейских и американских научных центров – Университета Колорадо (США), Института изучения истории человека Общества Макса Планка (Германия), Университета Бордо (Франция), Тюбенгена (Германия) и других.

Проведенный генетический анализ ДНК определил, что кости принадлежат, не дикой, а домашней овце. А исследование структуры верхних слоев костей и эмали зубов показало, что животные забивались поздней осенью – ранней зимой на второй год жизни, как это до сих пор делают кочевые скотоводы региона.

Гипотеза оказалось верной – благодаря генетическим данным было подтверждено, что на Обишире около 8 тысяч лет назад обитали домашние виды овец и коз. Все это позволило утверждать, что животноводство появилось в Средней Азии на 3 тысячи лет раньше, чем было принято считать. Сейчас стоит вопрос, как доместицированные животные попали в Ферганскую долину – была ли это контролируемая человеком миграция с Ближнего Востока в Центральную Азию, либо на тот момент аборигенное население освоило новый тип ведения экономики?


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URL: https://www.vb.kg/400102
Теги:
Центральная Азия, археология, Кыргызстан
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