В Волоколамске открыли Знак в память о командире 40-ой бригады из Фрунзе

В Волоколамске открыт Знак в память о комбриге Самойленко и воинах 40-ой отдельной стрелковой бригады (курсантской), которую формировали в Киргизской ССР в октябре 1941 г. Ее командиром, напомним, был назначен опытный офицер Василий Филиппович Самойленко.

50-таких бригад по приказу Сталина было сформировано из самых преданных и боеспособных курсантов военных училищ, комсомольцев, коммунистов, а также из имеющих боевой опыт призывников. Основная задача, которая ставилась перед ними, не дать врагу пройти в Москву и Ленинград. По-разному сложилась боевой путь бригад, но со своей задачей они справились, но многие были расформированы, поскольку потеряли почти весь личный состав. В донесении о потерях указывается, что только с конца октября по январь 40-я бригада потеряла убитыми и пропавшими без вести около 600 бойцов.

Значимость открытия мемориальной доски в Волокаламске в том, что инициативной группе удалось, наконец, впервые увековечить память о воинах 40-ой отдельной стрелковой бригаде (курсантской), которая была сформирована во Фрунзе в октябре 1941 года. Ведь, у молодых курсантов не осталось детей, они не успели обзавестись семьями, а их родители давно умерли. И очень важно, что глава Волоколамского района Михаил Сылка и руководитель совета депутатов района Шорников поддержали установление мемориальной доски в память о боях на Лудиной Горе на здании Железнодородного вокзала г. Волоколамска.

Очень важно понимать, что инициатива установки такой плиты принадлежит активному поисковику, учителю Привокзальной школы Дине Каримовой, которая занимается со школьниками изучением истории воинских частей, принимавших участие в обороне, а потом в освобождении от фашистов Волоколамского района. Большую консультационную помощь оказывает офицер в запасе Андрей Мурылев, который изучает документы всех курсантских бригад, сформированных в Средней Азии. В прошлом году, напомним, была создана международная поисково-исследовательская группа по изучению истории 40-ой и других среднеазиатских бригад.

- Мы все за сохранение исторической правды даже в мелочах, поэтому мы считаем, что волоколамцы молодцы, что на плите указали, что бои за Лудину Гору вели несколько воинских формирований, не только 40-я бригада. Это правда важна и для поиска имен погибших, их мест захоронений. Мы также надеемся, что в скором времени будет исправлена еще одна неточность, когда 40-ю бригаду назвали морской. А ведь это не так, она сформирована во Фрунзе. Как показывают исследования Андрея Мурылева, 40-морская действительно воевала в этом регионе, но в другом месте, и туда должен быть перенесен сам знак. И это будет восстановление исторической справедливости. - считают поисковики Кыргызстана.

Символично, что в этот день члены международной исследовательско-поисковой группы Поискового движения Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" - ученики 9 В класса СШ № 24 работали на Братском кладбище Кызыл-Аскер. На мероприятии вспоминали бойцов 40 бригады. Ведь именно на территории 24-ки в октябре располагался штаб бригады.

Глава городского поселения Волоколамск Михаил Иванович Сылка, депутат Мособлдумы Вшивцев Владимир, председатель Совета депутатов городского поселения Волоколамска Шорников Сергей Александрович, Фролов Андрей Владимирович и Субботин Михаил Николаевич поблагодарили Андрея Мурылева, актив музея "Истоки" МОУ "Привокзальная СОШ", а также всех активистов и выразили надежду, что и в дальнейшем исследование истории бригад продолжится.

Историческая справка. 27 ноября 1941 года 40-я отдельная стрелковая бригада (курсантская) несколькими эшелонами прибыла под Москву, где бойцы были включены в состав 16-й армии Западного фронта.

Плечом к плечу с 35-ой отдельной курсантской бригадой прошли тяжелый путь, освободив Солнечногорск, станцию Луговую, несколько населенных пунктов Истринского района и перешли в контрнаступление на волоколамской земле, во взаимодействии другими частями геройски сражались с врагом в боях за ее освобождение. В составе оперативной группы Катукова 16-й Армии она освободила более двадцати населенных пунктов.