Ташиев. Он вам не Ленин

Пару лет назад на одной из больших конференций президент России Владимир Путин назвал Ленина "революционером, а не государственным деятелем". Путин объяснил свою позицию тем, что заложенная Владимиром Ильичем модель государства создала "болевые точки", которые существуют и сейчас.

В число этих "болевых точек", очевидно, входят и государственные границы между бывшими республиками СССР. Их в свое время установила советская власть в соответствии с доктринами ленинизма и без учета исторических особенностей административного деления территорий, а также существующих между проживающими на этих землях народами взаимосвязей, договоренностей, противоречий.

Результаты такой нарезки границ чувствуются и сегодня. Кыргызстан уже три десятка лет не может как следует и окончательно размежеваться с соседями – Узбекистаном и Таджикистаном.

В этом году, наконец, был достигнут долгожданный компромисс с РУз. Однако, выясняется, что эти договоренности устраивают (во всяком случае, с нашей стороны) далеко не всех – жители отдельных приграничных территорий не хотят отдавать землю соседям.

В связи с этим, сегодня глава ГКНБ Камчыбек Ташиев проводит встречу с жителями Кок-Ташского айыльного аймака Ала-Букинского района по вопросу участка Гавасай. Ала-букинцы выступают против его передачи Узбекистану в рамках демаркации и делимитации госграниц. Люди заявляют, что будут отстаивать свои земли, так как здесь находятся их дома.

А вчера Ташиев обсуждал передачу земель Узбекистану с жителями Купшабского айыл окмоту Узгенского района Ошской области, которые до этого митинговали в связи с тем, что соседней республике будут переданы участки Кемпир-Абадского водохранилища. По итогам этой встречи председатель ГКНБ заявил, что "ничего передавать не будут".

"Все оставим как есть", - сказал Камчыбек Ташиев.

Наверное, чего-то подобного стоило ожидать. Пограничные вопросы очень чувствительные. Разобраться с ними не могли целых тридцать лет и вряд ли стоило рассчитывать, что закрыть тему удастся за тридцать дней.

Более того, гладко все не могло пройти уже потому, что дестабилизация внутриполитической ситуации в Кыргызстане на руку довольно многим. Как нашим некоторым соседям, для которых ослабленный внутренними конфликтами Кыргызстан более удобен и договороспособен, так и нашим собственным оппозиционерам, которые не прочь прийти к власти на волне беспорядков. Поэтому от того, насколько успешно Камчыбек Ташиев справится со стоящими перед ним сегодня задачами, во многом зависит устойчивость нынешней власти.

Что касается недовольства граждан по поводу предстоящего обмена участками с Узбекистаном, то принятые договоренности можно отыграть обратно. Как рассказал СМИ экс-вице-премьер-министр по вопросам границ Токон Мамытов, протокол Кыргызстана и Узбекистана по обмену территориями на границе не имеет юридической силы, пока не утвержден постановлением правительства и не ратифицирован Жогорку Кенешем.

"Сейчас его в любое время можно отменить. Ташиев может отозвать свою подпись, тогда переговоры сводятся к нулю и снова возобновляются. Правительственная комиссия учтет результаты встречи с жителями Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей", - отметил Мамытов.