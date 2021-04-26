Кыргызстанцы в Петербурге провели субботник в сквере Айтматова

Выходцы из Кыргызстана приняли вместе с жителями Санкт-Петербурга участие в общегородском субботнике. По уже сложившейся традиции, площадкой для этого был выбран сквер в Калининском районе, которому в 2013 году было присвоено имя Чингиза Айтматова.

В числе участников субботника в айтматовском сквере были полномочный представитель Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в Межпарламентской Ассамблее СНГ Нурбек Сатвалдиев, представители консульства КР, активисты местной кыргызской диаспоры.

Общими усилиями они привели территорию сквера в порядок, убрали мусор и остатки осенней листвы, накопившиеся за минувшие месяцы.

"День благоустройства - хороший повод собраться вместе, пообщаться и помочь сделать город чище и красивее. Участники субботника имели возможность обсудить миграционные вопросы с сотрудниками консульства", - отметил Нурбек Сатвалдиев.

Как сообщили в МПА СНГ, в текущем году с учетом эпидемиологической ситуации мероприятия в рамках месячника по благоустройству проходят в Петербурге в ограниченном масштабе, без массовых экологических и культурных акций. Работы организованы так, чтобы избежать большого скопления людей. В прошлом году общегородской субботник за всю свою историю проходил здесь без горожан, по причине пандемии коронавируса. Весенней генеральной уборкой города занимались только коммунальные службы.

К большому субботнику, в рамках общегородского, готовились в апреле и кыргызстанцы в Москве. Они традиционно намеревались провести его в двух знаковых для уроженцев республики местах – в парке Дружбы, где находится памятник Манасу, и в сквере, где установлен памятник Чингизу Айтматову. Однако из-за роста числа заболевших в столице ее власти отложили на месяц, до середины мая, принятие решения об отмене ограничений на массовые мероприятия. В середине мая решение также будет приниматься исходя из эпидемиологической ситуации.