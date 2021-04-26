Погода
$ 84.75 - 84.90
€ 101.82 - 103.32

Кыргызстанцы в Петербурге провели субботник в сквере Айтматова

148  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Выходцы из Кыргызстана приняли вместе с жителями Санкт-Петербурга участие в общегородском субботнике. По уже сложившейся традиции, площадкой для этого был выбран сквер в Калининском районе, которому в 2013 году было присвоено имя Чингиза Айтматова.

В числе участников субботника в айтматовском сквере были полномочный представитель Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в Межпарламентской Ассамблее СНГ Нурбек Сатвалдиев, представители консульства КР, активисты местной кыргызской диаспоры.

Общими усилиями они привели территорию сквера в порядок, убрали мусор и остатки осенней листвы, накопившиеся за минувшие месяцы.

"День благоустройства - хороший повод собраться вместе, пообщаться и помочь сделать город чище и красивее. Участники субботника имели возможность обсудить миграционные вопросы с сотрудниками консульства", - отметил Нурбек Сатвалдиев.

Как сообщили в МПА СНГ, в текущем году с учетом эпидемиологической ситуации мероприятия в рамках месячника по благоустройству проходят в Петербурге в ограниченном масштабе, без массовых экологических и культурных акций. Работы организованы так, чтобы избежать большого скопления людей. В прошлом году общегородской субботник за всю свою историю проходил здесь без горожан, по причине пандемии коронавируса. Весенней генеральной уборкой города занимались только коммунальные службы.

К большому субботнику, в рамках общегородского, готовились в апреле и кыргызстанцы в Москве. Они традиционно намеревались провести его в двух знаковых для уроженцев республики местах – в парке Дружбы, где находится памятник Манасу, и в сквере, где установлен памятник Чингизу Айтматову. Однако из-за роста числа заболевших в столице ее власти отложили на месяц, до середины мая, принятие решения об отмене ограничений на массовые мероприятия. В середине мая решение также будет приниматься исходя из эпидемиологической ситуации.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/400112
Теги:
миграция, Россия, СНГ, субботник, диаспора, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  