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"Срочные меры". В РУз людей продезинфицировали прямо из брандспойтов

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- Оксана Гут
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На рынках Узбекистана людей и продукты продезинфицировали прямо из брандспойтов. Об этом сообщают узбекские СМИ.

"Сегодня в соцсетях распространилось видео, как в двух регионах страны на рынках людей поливают дезинфицирующими средствами прямо из брандспойтов проезжающих пожарных машин. Это вызвало большой отклик пользователей в соцсетях, которые отмечали, что с людьми обращаются, как с баранами", - пишет Podrobno.uz.

В МЧС РУз уже прокомментировали ситуацию, отметив, что по данному факту ведется расследование, к ответственным лицам будут применены дисциплинарные меры. Такая "агрессивная" дезинфекция была зафиксированы на рынках в Мархаматском районе Андижанской области и Денауском районе Сурхандарьинской области.

По предварительным данным, действительно процесс, показанный на видео, – это дезинфекция в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. В ведомстве заметили, что он проводился в срочном порядке и на регулярной основе таких нарушений не было.


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URL: https://www.vb.kg/400113
Теги:
МЧС, рынок, Узбекистан, коронавирус, карантин
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