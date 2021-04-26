В Люксембурге ветераны восстановили памятник героям Афганистана и Баткена

В селе Люксембург Иссык-Атинского района ветераны войны в Афганистане своими силами восстановили памятник воинам, погибшим в Афганистане и Баткене.

"Сегодня 25.04.2021 года скульптура солдата восстановлена. Кто еще к ней отнесется по-хамски найдем и спросим по жесткому, и сделаем виновным за войну в Афганистане и Баткенских событиях", - написал в соцсетях один из ветеранов.

Напомним, ранее председатель Иссык-Атинского общества воинов-афганцев, координатор Бессмертного Полка в селе Ивановка Александр Юдаков сообщил VB.KG, что 16-17 апреля 2021 года неизвестные совершили акт вандализма, разбив памятник, который появился в селе не так давно.