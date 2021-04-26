Системой "Путешествую без COVID-19" воспользовались 5 260 кыргызстанцев

С 1 апреля Кыргызская Республика официально присоединилась к информационной системе "Путешествую без COVID-19". Кыргызстан внесен в список стран, граждане которых могут въезжать на территорию Российской Федерации без требования основания для въезда, при условии предъявления отрицательных результатов исследования на новую коронавирусную инфекцию, отображаемых в мобильном приложении "Путешествую без COVID-19". Об этом сообщает пресс-служба Минздрава и соцразвития КР.

По состоянию на 20 апреля 2021 года к платформе подключились две государственные и четыре частные лаборатории страны и около 65 точек забора биоматериала на территории Кыргызской Республики функционируют в рамках проекта "Путешествую без COVID-19", данной информационной системой воспользовались 5 260 человек.

В настоящее время приложением могут воспользоваться граждане Армении, Беларусии, России и Кыргызстана. "Путешествую без COVID-19" позволяет пользователю найти ближайшие лаборатории, где можно сдать анализ на COVID-19, получить результат теста на экране своего смартфона в виде QR-кода.

Для въезда в Россию гражданам Кыргызской Республики необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест через приложение "Путешествую без COVID-19".

Для информации:

К информационной системе "Путешествую без COVID-19" присоединились:

- Лаборатория Департамента профилактики заболеваний и госсанэпидназдора МЗ КР;

- Лаборатория Центра профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора г.Ош;

- Лаборатория Бонецкого;

- Лаборатория "AQUA";

- Лаборатория "Интермедикал";

- Лаборатория "Гемотест".