Системой "Путешествую без COVID-19" воспользовались 5 260 кыргызстанцев

С 1 апреля Кыргызская Республика официально присоединилась к информационной системе "Путешествую без COVID-19". Кыргызстан внесен в список стран, граждане которых могут въезжать на территорию Российской Федерации без требования основания для въезда, при условии предъявления отрицательных результатов исследования на новую коронавирусную инфекцию, отображаемых в мобильном приложении "Путешествую без COVID-19". Об этом сообщает пресс-служба Минздрава и соцразвития КР.
По состоянию на 20 апреля 2021 года к платформе подключились две государственные и четыре частные лаборатории страны и около 65 точек забора биоматериала на территории Кыргызской Республики функционируют в рамках проекта "Путешествую без COVID-19", данной информационной системой воспользовались 5 260 человек.
В настоящее время приложением могут воспользоваться граждане Армении, Беларусии, России и Кыргызстана. "Путешествую без COVID-19" позволяет пользователю найти ближайшие лаборатории, где можно сдать анализ на COVID-19, получить результат теста на экране своего смартфона в виде QR-кода.
Для въезда в Россию гражданам Кыргызской Республики необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест через приложение "Путешествую без COVID-19".
Для информации:
К информационной системе "Путешествую без COVID-19" присоединились:
- Лаборатория Департамента профилактики заболеваний и госсанэпидназдора МЗ КР;
- Лаборатория Центра профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора г.Ош;
- Лаборатория Бонецкого;
- Лаборатория "AQUA";
- Лаборатория "Интермедикал";
- Лаборатория "Гемотест".