Положите в боксы шанс на жизнь!

Рак у трехлетней Агаты нашли случайно - на УЗИ врач заметил край опухоли надпочечнка, до этого малышку месяц лечили от бруцеллеза и артрита. Но легче от постановки диагноза не стало - врачи в Кыргызстане честно сказали родителям: обследовать ее не на чем, можем вскрыть и попытаться вырезать опухоль. Но если вдруг начнется осложнение во время операции, девочка не выживет.

Надежду на спасение дали только в Москве, и теперь жизнь Агаты имеет конкретную цену - 6 миллионов рублей. Сейчас Агата с мамой в Москве, в клинике специализированной помощи детям имени Валентина Феликсовича Войно–Ясенецкого. Маленькая девочка с огромными глазами и гладкой блестящей головой - таких здесь сотни. Все пациенты похожи друг на друга - повзрослевшие от боли, худенькие, бледно–фарфоровые от агрессивной химиотерапии. Различие между ними одно - гражданство, которое влияет на стоимость лечения. Для иностранных пациентов счета на лечение огромные. Агате, к примеру, выставили инвойс за операцию на шесть миллионов рублей!

Но больше за лечение Агаты нигде не брались. Родители малышки обратились во все известные им фонды - российские, кыргызстанские, открыли в соцсетях сбор на спасение дочери, попросили или заняли денег у родных. Российские фонды оплатили предоперационные исследования на позитронно–эмиссионном томографе, показавшем точное расположение опухоли, а также первые два курса очень дорогой химиотерапии. Без нее нельзя оперировать опухоль, сразу пойдут метастазы. На это ушло около восьмисот тысяч рублей. Но главная сумма от этого не уменьшилась ни на рубль - все те же шесть миллионов за хирургическое удаление опухоли, которое нужно будет проводить сразу нескольким бригадам врачей - очень высок риск обширного кровотечения и других осложнений.

Сейчас родители собрали чуть больше шестисот тысяч рублей. Но это капля в море. Еще миллион рублей пообещал отечественный благотворительный фонд Help the children–SKD. Три месяца назад его президент Елена Конева написала у себя на страничке в Фейсбуке, что фонд взял на себя гарантийное обязательство перед больницей на миллион рублей. Елена понимала, насколько сложным будет сбор, - сумма огромная, а у людей возможности помогать финансово резко сократились из–за ковидного кризиса. Но Елена Ивановна рассчитывала на помощь друзей, которые появились у фонда за десять лет работы.

На днях Лена Конева написала на страничке в Фейсбуке радостную новость:

- Трудно, сложно, но мы насобирали миллион сомов! Осталось собрать разницу по курсу обмена на рубли - это еще около ста тридцати тысяч сомов! Чтобы их быстрее собрать, просим всех владельцев проходных торговых точек взять у нас специальные боксы и установить их у себя. Эти "копилки жизни" будут стоять во время всего лечения девочки, деньги из них будут передаваться только на Агату, - просит Елена Конева.

Она рассказала, что эти копилочки папа Агаты сделал сам - он прошел по цехам, где делают изделия из пластика, попросил обрезки - из них и смастерил боксы. Но договорился об установке только с пятью магазинами. Этого мало - время уходит, а помощь девочке нужна сейчас.

- Мы и так потеряли много времени. Обнаружили опухоль не сразу, сначала лечили в третьей детской от бруцеллеза. Почти три недели ставили капельницы, кололи иммуномодуляторы. Состояние улучшилось, но, к сожалению, ненадолго. Через три дня после выписки дочка стала жаловаться на боли в коленках, она была настолько сильной, что Агата перестала ходить. Мы обратились в Национальный центр охраны материнства и детства, там диагностировали артрит. У лечащего врача были сомнения, так как анализы крови были нетипичными для этого заболевания, но лечить ее от артрита все же начали. За день до выписки у дочки началась рвота, появились головные боли. Нас направили на пересдачу анализов, где на УЗИ случайно увидели новообразование над почками. Местные онкологи прямо сказали: ищите варианты лечения за рубежом, - объяснил папа Агаты.

Самостоятельно такую сумму семье малышки не собрать. Отец Агаты завхоз, мама работает в санэпидстанции. Бабушка и дедушка тоже медики, у всех членов семьи зарплаты небольшие. Была машина - продали за 400 тысяч сомов, но этих денег хватило лишь на две недели пребывания девочки в больнице.

Как помочь Агате:

разместить бокс для сбора средств в своей организации - в безопасном месте. Для этого Необходимо позвонить по телефону 0(508)103–103 и обсудить подробности.

пополнить кошелек ЭЛСОМ через платежный терминал или мобильное приложение через "Вывод средств" на кошелек 0508103103. Или через вкладку "Покупка товаров и услуг" с кодом продавца 12103.

перечислить средства на расчетный фонд Халык банка - 1250230025510053 с пометкой "на Агату".

передать деньги лично папе Агаты, связавшись с ним по телефону/ватсапу +996 (555) 255–122.

принести помощь на точки сбора интернет–форума "Дизель" - координаты их на этой странице. С пометкой "ОБФ Help the children–SKD. Агате."

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