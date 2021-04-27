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Из-за ночного плача ребенка соседи вызвали МЧС. Малыш оказался дома один

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- Оксана Гут
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В Бишкеке родители заперли 2-летнего ребенка дома одного. Из-за его плача ночью соседям пришлось вызвать спасателей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

В службу спасения 112 поступил вызов в 02:58 ночи от соседей, проживающих в районе Аламедин-1. Их побеспокоил плачущий ребёнок внутри квартиры, дверь которой была заперта.

Оперативно прибывшие сотрудники службы спасение г. Бишкек в присутствии сотрудников милиции и соседей открыли дверь с помощью специальных инструментов.

"Плачущий ребенок в возрасте 2-х лет в квартире был один. Успокоив и убедившись, что ребенку не требуется медицинская помощь спасатели передали его сотрудникам милиции. Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники МВД", - говорится в сообщении МЧС.


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URL: https://www.vb.kg/400121
Теги:
дети, спасатели, Бишкек, Кыргызстан, МВД, МЧС
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