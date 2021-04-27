На Украине резко поднялись тарифы на газ в связи с автоматическим переводом граждан страны на годовые тарифы с 1 мая. Об этом сообщает издание "Обозреватель".

По новым правилам, цена за кубометр газа будет варьироваться от 7,96 до 13,5 гривен (21,4 и 36,2 рубля соответственно). При этом на данный момент украинцы платят около 6,99 гривен (18,8 рублей) за кубометр.

Издание подсчитало, что из-за изменения тарифов некоторым жителям страны придется платить почти на 1,5 тысячи гривен (4 тысячи рублей) в месяц больше при условии, что отопление газовое.

Ранее сообщалось, что подавляющее большинство (93 процента) украинцев считают завышенными установленные в стране тарифы на газ, воду и электричество. Наибольшее число респондентов возлагают вину за плачевную ситуацию с ростом тарифов на правительство и президента Украины.

Источник: lenta.ru