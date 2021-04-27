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Марипов провел ооз ачаар с семьей, нуждавшейся в помощи

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- Виктория Гунгер
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Марипов отреагировал. Премьер-министр Улукбек Марипов провел ооз ачаар с семьей, которая нуждалась в помощи. Об этом глава правительства сообщил в соцсети Facebook.

- Посетил Сонунбу Сатарову, воспитывающую двоих детей, один из которых с ограниченными возможностями здоровья, - написал Марипов. - Каждая мама особенного ребенка должна чувствовать поддержку государства и общества. Мы должны быть терпимее друг к другу, помогать нуждающимся, проявлять толерантность и уважение. Чувство сопереживания делает нас лучше и сильнее. Пусть ваши дети не болеют, растут умными и каждый радует вас своими успехами!

Он также сообщил, что решил вопросы обучения восьмилетней дочки Сонунбу Сатаровой.

- Хозяйка дома поделилась своими проблемами, в том числе вопросом обучения восьмилетней дочери, - пишет премьер. - Несмотря на возраст, из-за бюрократических проволочек ребенок до сих пор не посещает школу. Теперь же решен вопрос обучения в школе дочери Сонунбу Сатаровой, и с 1 сентября она может посещать учебное заведение. Считаю, что доступ к образованию должен быть абсолютно у всех граждан КР, независимо от материального и социального положения. В священный месяц Рамазан совместно с членами семьи Сонунбу Сатаровой провел ооз ачаар. Оказал семье помощь и пожелал здоровья, жизненной энергии и долгих лет жизни, - подчеркнул Улукбек Марипов.

Во время Рамазана самым торжественным мероприятием для мусульман является ифтар. Священнослужители напоминают, что в религии самым большим благодеянием является помощь нуждающемуся - "тот, кто накормил постящегося, получает в награду за себя и того человека, которого накормил".

Провести ифтар с человеком – особая честь. Тем более, что совместное разговление – ооз ачаар, сближает людей. И особенно это важно, когда речь идет о представителях правительства, умеющих быть ближе к народу.


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URL: https://www.vb.kg/400130
Теги:
правительство, Кыргызстан, Улукбек Марипов, Помощь, премьер-министр
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