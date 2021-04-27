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В РУз двое школьников изготавливали справки об отсутствии коронавируса

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В Андижанской области Узбекистана задержаны двое школьников, которые изготавливали фальшивые справки об отсутствии коронавируса, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

"В Андижанской области возле пограничного контрольно-пропускного пункта "Дустлик" были задержаны двое учащихся 10 класса (оба 2004 года рождения)", – отметили в МВД.

Данные молодые люди предлагали узбекистанцам сделать поддельные справки ПЦР-анализа на Covid-19 за 110 тысяч сумов. Они взяли паспорта двух граждан, специально привлеченных для проведения оперативного мероприятия, и через 20 минут принесли две справки. Они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов во время получение денег.

При проверке дома у одного из школьников были найдены 46 бланков Центра санитарно-эпидемиологического благополучия Андижанской области, 30 бланков справок о результатах теста на коронавирусную инфекцию, 1 ноутбук АСЕR и 1 цветной принтер ЕРSОN.

На сегодняшний день по данному факту ведется доследственная проверка.


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URL: https://www.vb.kg/400132
Теги:
задержание, Узбекистан, школа, коронавирус
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