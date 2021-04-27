Завтра в Бишкеке будет временно изменен график работы троллейбусов №8 и №9

Завтра будет временно изменен график работы троллейбусов №8 и №9, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

В связи с проведением ОАО "Бишкектеплосеть" ремонтных работ на тепловой изоляции трубопроводов магистральной тепловой сети под путепроводом по бульвару Молодой Гвардии от ул. Боконбаева до ул. Льва Толстого, завтра с 9 утра до 16 часов будет отключено электроснабжение троллейбусных линии маршрутов №8 и №9. В это время данные троллейбусы курсировать не будут.

Не переживайте! В часы пик, с 06:00 до 09:00 и с 16:00 до 22:00 часов, все троллейбусы, в том числе №8 и №9 будут на линиях.