В Бишкеке состоится первый марш электромобилей. Мэрия приглашает к участию

Мэрия Бишкека приглашает на первый марш электромобилей.

Столичная мэрия продолжает комплексную работу по защите экологии и борьбе со смогом. Согласно исследованиям именно автотранспорт является наиболее интенсивным источником загрязнения окружающей среды. Ежегодно общий объем выбросов достигает 180 тысяч тонн. В связи с этим, мэрия города Бишкек проводит комплексную работу по защите экологии города, одно из направлений – введение в систему городского транспорта экодружелюбных и альтернативных видов авто.

В среду, 28 апреля, в 10 часов утра впервые состоится марш электротранспорта (электромобили, экобайки).

"Мы возьмем старт с северной стороны нового парка Здоровья - ул. М. Гшлиессера, поедем вверх по проспекту Ч. Айтматова до ул. А. Масалиева, оттуда направимся по восточному направлению до перекрестка улиц Токомбаева и Нуркамал Жетикашкаевой и вернемся к парку Здоровья только уже по улице Токтоналиева", - сообщает пресс-служба муниципалитета.

Для безопасности горожан, водителей будут сопровождать 5 машин УПСМ ГУВД г. Бишкек и две кареты скорой медицинской помощи. Проезжая часть по маршруту автопробега будет частично ограничена для движения транспорта, дорога откроется сразу же после проезда колонны.

Марш пройдет при поддержке компании Ecobike (Экобайк) – салон электротранспорта в Кыргызстане, который продвигает идею электротранспорта, в частности экобайки.

Запись на участие на марше электротранспорта по телефону: 0550 13 88 88.