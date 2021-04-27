Погода
$ 84.76 - 84.90
€ 101.82 - 103.32

В Бишкеке состоится первый марш электромобилей. Мэрия приглашает к участию

260  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Мэрия Бишкека приглашает на первый марш электромобилей.

Столичная мэрия продолжает комплексную работу по защите экологии и борьбе со смогом. Согласно исследованиям именно автотранспорт является наиболее интенсивным источником загрязнения окружающей среды. Ежегодно общий объем выбросов достигает 180 тысяч тонн. В связи с этим, мэрия города Бишкек проводит комплексную работу по защите экологии города, одно из направлений – введение в систему городского транспорта экодружелюбных и альтернативных видов авто.

В среду, 28 апреля, в 10 часов утра впервые состоится марш электротранспорта (электромобили, экобайки).

"Мы возьмем старт с северной стороны нового парка Здоровья - ул. М. Гшлиессера, поедем вверх по проспекту Ч. Айтматова до ул. А. Масалиева, оттуда направимся по восточному направлению до перекрестка улиц Токомбаева и Нуркамал Жетикашкаевой и вернемся к парку Здоровья только уже по улице Токтоналиева", - сообщает пресс-служба муниципалитета.

Для безопасности горожан, водителей будут сопровождать 5 машин УПСМ ГУВД г. Бишкек и две кареты скорой медицинской помощи. Проезжая часть по маршруту автопробега будет частично ограничена для движения транспорта, дорога откроется сразу же после проезда колонны.

Марш пройдет при поддержке компании Ecobike (Экобайк) – салон электротранспорта в Кыргызстане, который продвигает идею электротранспорта, в частности экобайки.

Запись на участие на марше электротранспорта по телефону: 0550 13 88 88.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/400141
Теги:
мэрия, экология, Бишкек, Кыргызстан, автомобили
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  