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Кыргызская диаспора в РФ будет сотрудничать с "Единой Россией"

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- Евгений Денисенко
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Общероссийская общественная организация "Кыргызский Конгресс" ("Общероссийский Кыргызский конгресс") заключила соглашение о сотрудничестве с Всероссийской политической партией "Единая Россия". Подписи под документом поставили заместитель Секретаря Генерального совета "ЕР" Сергей Перминов и президент ОКК Кубанычбек Кожоев.

"Cоглашение подписано на пять лет, - говорит Кожоев. - В соответствии с ним "Единая Россия" и наш конгресс будут организовывать совместные консультации, обмениваться информацией по актуальным вопросам ситуации в Российской Федерации и Кыргызской Республике, опытом в области культурного строительства. Также речь идет о развитии двусторонних связей и контактов на региональном уровне, содействии культурной интеграции, реализации гуманитарных инициатив общественных институтов и органов государственной власти в межнациональной и межконфессиональной сферах".

"Не остались без внимания и вопросы политики, - продолжает президент ОКК. - Приближаются выборы в законодательные и представительные органы власти в России. "Кыргызский Конгресс" обеспечит мобилизацию своих сторонников в целях поддержки инициатив и кандидатов "Единой России". А она, в свою очередь, будет оказывать содействие политическим инициативам конгресса, поддерживать кандидата от него в период проведения кампаний по выборам в органы государственной власти, органы местного самоуправления".

По словам Кубанычбека Кожоева, ОКК сегодня является единственной в РФ организацией кыргызской диаспоры федерального масштаба. Конгресс зарегестрирован в Министерстве юстиции страны, его отделения созданы и действуют уже в большинстве ее регионов. Это объединение представляет интересы как постоянно проживающих в России кыргызстанцев-граждан РФ, так и граждан Кыргызстана, его трудовых мигрантов, временно находящихся здесь.

"Подписанное соглашение является важным шагом в налаживании связей с ведущей политической силой России. Несмотря на критику, не всегда конструктивную, именно "Единая Россия" обеспечивает участие общества в реализации инициатив президента и правительства Российской Федерации, одновременно, является механизмом активного влияния общества и граждан на политику центра и регионов. Доверие со стороны "Единой России" - это не только оценка достижений и возможностей "Кыргызского Конгресса", но и новые горизонты его участия в общественной и политической жизни страны, в укреплении российско-кыргызского многостороннего сотрудничества", - убежден Кубанычбек Кожоев.


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URL: https://www.vb.kg/400143
Теги:
Россия, диаспора, Кыргызстан
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