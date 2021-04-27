Запертый в квартире ребенок. Ночью отец девочки якобы был на заработках

Отец оставленного в квартире ребенка сообщил милиции, что находился на заработках. Родители двухлетней девочки в разводе. Об этом VB.KG сообщили в МВД.

Как отмечается, после сообщения в службу спасения 112 около 02:58 ночи от соседей, проживающих в районе Аламедин-1, о плачущем ребёнке, запертом в квартире, на место выехали сотрудники Управления патрульной милиции и следственно оперативная группа.

- В квартире милиция и МЧС нашли двухгодовалую девочку. Взрослые на момент приезда экстренных служб отсутствовали. В ходе опроса соседей выяснилось, что девочка в настоящее время проживает с отцом. Родители ребенка, по словам соседей, в разводе. Принято решение отправить до выяснения ситуации ребенка в Дом малютки, - подчеркнули в МВД.

Утром в РОВД приходил отец малышки. Он сообщил, что ночью находился на заработках. Однако толком ответить, почему в этот момент ребенок остался один в квартире, не смог.

- После выяснения всех обстоятельств, решать судьбу девочки о ее дальнейшем нахождении в семье будут социальные службы, - добавили в ведомстве.