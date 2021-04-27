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Руслан Казакбаев выразил готовность оказывать содействие арабским фондам

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- Светлана Лаптева
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Вчера, 26 апреля 2021 года, состоялась встреча Министра иностранных дел Кыргызской Республики Руслана Казакбаева с руководителями арабских благотворительных фондов и организаций, осуществляющих деятельность в Кыргызстане. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

По данным ведомства, на встрече приняли участие представители "Всемирной ассамблеи мусульманской молодежи", "Катар Чэрити", "Ас-Санабиль", "Хьюман Эпил Интернэшнл", "Ас-Салям", "Смарт Дженерейшн", "Ас-Сафа", "Ихсан Хайрия" и "Исар", а также первый заместитель министра здравоохранения и социального развития Ализа Солтонбекова.

"В ходе встречи Руслан Казакбаев выразил благодарность за многолетнюю деятельность фондов по улучшению положения наиболее уязвимых слоев населения и реализацию проектов, направленных на укрепление социальной инфраструктуры страны. При этом особая признательность была выражена за чрезвычайную помощь фондов по борьбе с Covid-19: приобретение автомашин скорой помощи, аппаратов искусственной вентиляции легких, рентген-аппаратов, медикаментов, средств индивидуальной защиты, экспресс-тестов и помощь в виде продуктов питания.

Наряду с этим, состоялся обмен мнениями относительно повышения эффективности деятельности благотворительных фондов, возможностей оказания адресной помощи малоимущим гражданам в целях достижения максимального эффекта. Министр Казакбаев акцентировал на важности координации работы фондов с государственными программами и социальными потребностями в отдаленных частях Кыргызстана: строительство школ, ФАПов, обеспечение чистой питьевой водой и др.

В свою очередь представители благотворительных фондов выразили признательность за организацию первой встречи в подобной формате и представили информацию об итогах своей многолетней деятельности, целях и задачах на перспективу. Наряду с этим, в ходе беседы были озвучены как проблемные вопросы, так и предложения руководителей фондов по взаимодействию с государственными и муниципальными органами. Так, были отмечены сложности получения разрешительных документов и согласование проектной документации с госорганами; совершенствование информационной базы оказываемой помощи и ее получателей; повышение эффективности реализованных проектов и др.

В качестве предложений участники встречи единодушно сошлись во мнении о необходимости создания координационного совета с участием представителей фондов и профильных ведомств. Задачи этого механизма будут сфокусированы как на совместном рассмотрении реальных потребностей заявителей, так и процедурах по облегчению деятельности фондов, эффективности оказываемой помощи и др.

Глава МИД КР выразил готовность оказывать необходимое содействие арабским фондам в осуществлении их деятельности в КР. В частности, было отмечено, что все пожелания представителей фондов будут доведены до сведения Президента КР Садыра Жапарова и Премьер-министра КР Улукбека Марипова.

В завершении встречи были достигнуты договоренности о проведении подобных встреч при тесной координации дальнейшей работы с соответствующими компетентными ведомствами".


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URL: https://www.vb.kg/400150
Теги:
МИД, Руслан Казакбаев
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