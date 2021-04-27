Акция к 15-летию MegaCom! Скидки до 100% на премиальные номера

Не упустите шанс приобрести VIP-номера MegaCom категорий "Серебро", "Золото" и "Платина" со скидкой до 100%!

Акция, приуроченная к 15-летию мобильного оператора MegaCom, действует с 26 апреля по 16 мая 2021 года во всех Центрах продаж и обслуживания абонентов MegaCom по Кыргызстану.

Консультанты компании с удовольствием помогут вам выбрать легко запоминающийся номер с уникальной комбинацией цифр.

Как воспользоваться скидкой, посетив Центры продаж MegaCom?

Для получения 100% скидки (стоимость – 0 сомов) на номера категории "Серебро" абоненту достаточно подключить один из следующих 28-дневных пакетов тарифной линейки "Интернет": "Интернет Эконом", "Интернет Стандарт", "Интернет Безлимит", "Все Безлимитно" или "Интернет Регион" (только для доступных регионов). Скидка 90% (стоимость – 300 сомов) на "Золотые" номера доступна для абонентов, подключившихся к любому из 4-недельных пакетов "Интернет Стандарт", "Интернет Безлимит", "Все Безлимитно". Скидки 80% (стоимость – 1500 сомов) на номера категории "Платина 7500" и 70% (стоимость – 4500 сомов) на номера категории "Платина 15000" действуют при подключении к 28-дневным тарифным пакетам "Интернет Безлимит" или "Все Безлимитно".

Подробнее о пакетах тарифного плана "Интернет" читайте на официальном сайте компании.

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