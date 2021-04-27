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В Бишкеке обсудили актуальные проблемы по предотвращению детского насилия

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- ВБ
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В Бишкеке прошел научно-практический круглый стол на тему: "Профилактика по недопущению преступлений среди несовершеннолетних и предотвращения детского насилия".

Мероприятие прошло 22 апреля 2021 года на базе Республиканского учебного центра МВД Кыргызской Республики имени генерала-майора милиции Ж.Ш. Шабирова.

"В нем участвовали начальники ИДН районных подразделений ОВД г. Бишкек и Чуйской области, а также заместители директоров по воспитательной работе средне-образовательных школ г. Бишкек и представители НПО. В рамках круглого стола были обсуждены актуальные проблемы по предотвращению детского насилия и профилактики преступлений среди несовершеннолетних. По итогам мероприятия участники круглого стола подчеркнули, что одним из ключевых способов предотвратить насилие и преступность в отношении несовершеннолетних в нашем обществе - это совместная работа в любой отрасли, в любом структурном подразделении".


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URL: https://www.vb.kg/400153
Теги:
дети, семейное насилие, Кыргызстан, МВД
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