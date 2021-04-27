В Бишкеке обсудили актуальные проблемы по предотвращению детского насилия

В Бишкеке прошел научно-практический круглый стол на тему: "Профилактика по недопущению преступлений среди несовершеннолетних и предотвращения детского насилия".

Мероприятие прошло 22 апреля 2021 года на базе Республиканского учебного центра МВД Кыргызской Республики имени генерала-майора милиции Ж.Ш. Шабирова.

"В нем участвовали начальники ИДН районных подразделений ОВД г. Бишкек и Чуйской области, а также заместители директоров по воспитательной работе средне-образовательных школ г. Бишкек и представители НПО. В рамках круглого стола были обсуждены актуальные проблемы по предотвращению детского насилия и профилактики преступлений среди несовершеннолетних. По итогам мероприятия участники круглого стола подчеркнули, что одним из ключевых способов предотвратить насилие и преступность в отношении несовершеннолетних в нашем обществе - это совместная работа в любой отрасли, в любом структурном подразделении".