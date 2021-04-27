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В Москве выявили преступную группу, легализовывавшую мигрантов

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- Евгений Денисенко
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Сотрудники ФСБ выявили в Москве преступную группу, которая занималась незаконной легализаций мигрантов. Поддельные документы для них изготавливались в пяти подпольных типографиях.

"Сотрудниками отряда пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Домодедово и Главного следственного управления Следственного комитета по Москве при силовой поддержке Росгвардии пресечена деятельность организованной преступной группы, осуществлявшей легализацию иностранных граждан на территории РФ. На территории Москвы и Московской области выявлено пять подпольных типографий", - сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Из незаконного оборота изъято более 50 печатей и штампов государственных и коммерческих организаций, а также свыше 2,5 тысячи бланков паспортов, водительских удостоверений, миграционных карт и других документов. Обыски, по информации ГСУ СК по Москве, были проведены по одиннадцати адресам.

Уголовное дело возбуждено по статьям УК РФ "Организация незаконной миграции организованной группой" и "Подделка, изготовление и сбыт поддельных документов и печатей". "По данным следствия, в 2020 году соучастники с целью незаконного личного обогащения, заранее объединившись и распределив между собой роли, и имея умысел на организацию незаконной миграции, обеспечили изготовление поддельных паспортов, миграционных карт, бланков уведомлений и других документов, позволяющих иностранным гражданам незаконно пребывать на территории Российской Федерации", - прокомментировали в ГСУ СК.

В эти же дни МВД Кыргызстана и его представительство в России в очередной раз обратились к согражданам в РФ с предупреждением о недопустимости использования каких-либо поддельных документов.

"В последнее время участились случаи задержания наших граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории Российской Федерации, за использование поддельных удостоверений личности и водительских прав. Некоторые наши соотечественники подделывают документы, теряя документы или не имея возможности легально оформить их в связи с истечением срока их действия и по другим причинам", - отмечается в обращении. И подчеркивается – за подобное правонарушение предусмотрена уголовная ответственность и наказание в соответствии со статьями Уголовного кодекса Российской Федерации.

Кыргызские правоохранители разъясняют: в случае утраты гражданином КР своих документов, необходимо незамедлительно обратиться с заявлением в районный отдел полиции по месту жительства, а затем, получив справку об утере, - в консульские отделы КР на территории РФ для получения соответствующих документов законным путем. Также сообщается: "В случае предоставления вам поддельных документов вы можете обратиться в представительство Министерства внутренних дел Кыргызской Республики в Российской Федерации".


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URL: https://www.vb.kg/400156
Теги:
задержание, миграция, подделка, Россия, Кыргызстан, Документ
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