Как экономить на электричестве до 50% в месяц? Советы экспертов

Как экономить на электричестве до 50% в месяц? Минпромэнерго КР сообщило о возможном повышении тарифов на электроэнергию. В связи с этим эксперты "Юнисон Групп" Жаныбек Кулумбетов и Салават Соронбаев решили поделиться самыми простыми, но действенными советами по энергосбережению.

Итак, представляем вашему вниманию 9 способов уменьшить счет за электроэнергию:

1. Применять светодиодные лампочки

Caмый oчeвидный cпocoб cэкoнoмить – зaмeнить вce лaмпы нaкaливaния в дoмe нa энepгocбepeгaющиe. Лaмпa нaкaливaния пoтpeбляeт 60 Bт, a cвeтoдиoднaя – 8 Bт зa 100 чacoв paбoты, тo ecть пocлeдняя тpaтит нa 86 % элeктpичecтвa мeньшe.

2. Выходя из комнаты, гасите свет

Не освещайте пустые помещения и всегда выключайте за собой свет. Или можно установить датчики движения, которые будут автоматически включать или выключать освещение.

3. Выключайте электрические и бытовые приборы из электросети

Даже если техника находится в спящем или активном режимах, но подключена к электросети, потребление энергии все равно продолжается.He ocтaвляйте в peжимe oжидaния нoyтбyк, телевизор, ПK, пpинтep, а также зарядные устройства от сотовых телефонов.

4. Приобретайте бытовую технику с энергопотреблением класса "А" и выше

Класс A имеет самое низкое энергопотребление, G наименее эффективен. Кроме того, на сегодня существует техника класса А + и А++.

5. Установите теплоотражатель

Установите за батареями теплоотражающие экраны из фольги или пенофола. Такие экраны повысят температуру в помещении на 1-2 градуса и сократят поглощение электроэнергии в холодное время года.

6. Утеплите жилье

Утеплите окна и заделайте все щели, а в идеале - замените устаревшие стеклопакеты на пластиковые, желательно с энергосберегающими стеклами. Известно, что через окна может теряться до 20% тепла. Зимой лучше повесить плотные занавески, а также утеплить входные двери, балкон и пол.

7. Установите солнечные панели

Это батареи на солнечных элементах, преобразующие энергию солнечных лучей в электрический ток. Ими можно пользоваться днем и ночью, используя аккумуляторы.

8. Установите солнечные коллекторы

Они позволят пользоваться бесплатной горячей водой для кухни и ванной комнаты круглые сутки через аккумулирующий бак. При установке большого объема солнечных коллекторов их можно использовать и для отопления дома.

9. Применяйте "умные" технологии и возобновляемые источники энергии

Понятие "умный" дом обеспечивает ресурсосбережение при помощи высокотехнологичных устройств. Закладывать "умные" особенности для дома рекомендуется еще на стадии проектирования. Для этих целей в Кыргызстане запущен уникальный проект ПЭРЭТО (Проект по продвижению энерго- и ресурсо- эффективности в туризме КР), который позволяет предпринимателям занятым в сфере туризма, внедрять энергоэффективные технологии не только на этапе строительства, но и модернизировать уже существующие помещения.

Соблюдение всех этих мер позволит продвигать принципы "зеленой" экономики в Кыргызстане, сэкономит ваши средства и внесет вклад в уменьшение нагрузки на энергосектор страны.