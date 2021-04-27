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Умер звезда фильма "Белое солнце пустыни" Кахи Кавсадзе

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Умер звезда фильма "Белое солнце пустыни", грузинский актер Кахи Кавсадзе. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что смерть артиста наступила из-за осложнений после коронавирусной инфекции. Мужчина ушел из жизни в возрасте 85 лет.

17 февраля текущего года грузинского актера Кахи Кавсадзе госпитализировали с двусторонней пневмонией в Первую университетскую клинику Тбилиси. Тогда состояние артиста описывали как стабильно тяжелое. Отмечалось, что в конце прошлого года Кавсадзе лечился в этой же больнице от коронавируса. Наблюдающие врачи не исключали того, что мужчина заразился инфекцией повторно.

Кахи Кавсадзе - советский и грузинский актер театра и кино, ведущий артист Тбилисского академического театра имени Руставели. Широкой публике он был наиболее известен по роли Черного Абдуллы в фильме "Белое солнце пустыни". Кавсадзе также сыграл в таких картинах, как "Мелодии Верийского квартала", "Покаяние" и "Древо желания".


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URL: https://www.vb.kg/400159
Теги:
Грузия, кино, Россия, похороны
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