Умер звезда фильма "Белое солнце пустыни" Кахи Кавсадзе

Умер звезда фильма "Белое солнце пустыни", грузинский актер Кахи Кавсадзе. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что смерть артиста наступила из-за осложнений после коронавирусной инфекции. Мужчина ушел из жизни в возрасте 85 лет.

17 февраля текущего года грузинского актера Кахи Кавсадзе госпитализировали с двусторонней пневмонией в Первую университетскую клинику Тбилиси. Тогда состояние артиста описывали как стабильно тяжелое. Отмечалось, что в конце прошлого года Кавсадзе лечился в этой же больнице от коронавируса. Наблюдающие врачи не исключали того, что мужчина заразился инфекцией повторно.

Кахи Кавсадзе - советский и грузинский актер театра и кино, ведущий артист Тбилисского академического театра имени Руставели. Широкой публике он был наиболее известен по роли Черного Абдуллы в фильме "Белое солнце пустыни". Кавсадзе также сыграл в таких картинах, как "Мелодии Верийского квартала", "Покаяние" и "Древо желания".