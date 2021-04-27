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Духовенства Кыргызстана и Татарстана позаботятся о воспитании молодежи

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- Евгений Денисенко
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В Казани встретились представители мусульманского духовенства Кыргызской Республики и Республики Татарстан. Эта встреча состоялась в рамках проходящего сейчас визита делегации КР в РТ.

Как сообщили в посольстве КР в РФ, с кыргызской стороны в диалоге приняли участие, в частности, директор Государственной комиссии КР по делам религий Медер Карабаев, и.о. муфтия Духовного управления мусульман КР Жоробай ажы Шергазиев, представитель ДУМ КР в РФ Суйун ажы Жусубалиев, председатель религиозной организации мусульман Москвы "Надежда" Азат Джолдубаев. Собеседниками кыргызстанцев стали представители руководства Духовного управления мусульман Республики Татарстан, Российского исламского института, расположенного в Казани.

Члены делегации также пообщались со студентами-кыргызстанцами, обучающимися в данном учебном заведении, с условиями их проживания, пожелали успехов в учебе. Принимающая сторона организовала для гостей экскурсию по Казанскому Кремлю с посещением мечети Кул шариф и Благовещенского собора.

По итогам переговоров достигнута договоренность о развитии взаимодействия между ДУМ КР и РТ, об их активном участии в духовно-нравственном воспитании молодежи, содействии адаптации мигрантов из Кыргызстана к российскому обществу. Кроме того, с руководством Российского исламского института обсуждены вопросы религиозного образования, возможности увеличения квоты для студентов из КР в этом вузе.

Российский исламский институт - негосударственное высшее профессиональное учебное заведение в России - главной целью ставит подготовку специалистов в области исламских наук, высококвалифицированных мусульманских священнослужителей, обладающих в то же время, высокой степенью общей образованности по светским дисциплинам. На сегодняшний день в РИИ обучается свыше 600 студентов из более 30 регионов России, а также из стран СНГ. Институт является методическим и методологическим центром для высших и среднепрофессиональных исламских учебных заведений. Его выпускники служат имам-хатыбами во многих мечетях РФ, становятся преподавателями исламских высших и средних профессиональных учебных заведений России и стран СНГ, работают в Духовных управлениях, в государственных учреждениях, а также в научных и экспертных организациях.


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URL: https://www.vb.kg/400160
Теги:
визит, ислам, Россия, Кыргызстан
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