В Казахстане осуждены еще 50 участников массовых беспорядков в Кордае

В Жамбылской области суд вынес решение по делу участников массовых беспорядков в Кордайском районе, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщили в суде, всего на скамье подсудимых оказался 51 человек. Их обвиняли в "призыве к массовым беспорядкам", "вымогательстве", "разбое", "убийстве", "посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов" и "незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, транспортировке, ношении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

Интересы подсудимых защищали порядка 60 адвокатов. В итоге 19 человек получили реальные тюремные сроки - от пяти до 20 лет лишения свободы. Также 31 человек осужден к условному сроку от пяти до одного года, так как они возместили ущерб. Один из подозреваемых был оправдан за недоказанностью вины.

Сообщается, что общая сумма нанесенного ущерба составляет более 800 миллионов тенге.

Отметим, что в сентябре прошлого года суд вынес приговор в отношении семерых подсудимых, причастных к массовым беспорядком в Кордайском районе. Им назначили от восьми до трех лет лишения свободы. Однако позже суд смягчил приговор четверым из семи осужденных. Реальный срок был заменен на ограничение свободы от трех до четырех лет.

А еще ранее, в апреле того же года, был вынесен приговор Марату Юнху и его отцу Эрсмане Юнху. Они участвовали в драке, после которого пострадал аксакал Толеген Кудашбаев. Именно после этого конфликта, как считают многие, и начались массовые беспорядке сразу в нескольких селах Кордайского района.

В марте 2020 года в трех регионах силовики провели спецоперацию по задержанию лиц, активно принимавших участие в массовых беспорядках в Кордайском районе. По данным Генпрокуратуры, тогда были задержаны 25 человек. Отмечалось, что семеро из них ранее были судимы.

Напомним, 7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что групповой дракой из хулиганских побужденийпопытались воспользоваться провокаторы.

В результате в массовой драке участвовали около 300 человек. Конфликтами также были охвачены села Аухатты и Булан-Батыр. Хулиганы применили металлические предметы, камни, огнестрельное оружие.