В Узбекистане водителям разрешили не носить маски только при одном условии

Водитель может не носить маску в автомобиле, если он в салоне один, сообщил Podrobno.uz пресс-секретарь МВД Шахрух Гиясов.

"Если вы управляете транспортным средством, можете снять маску, но только в том случае если рядом с вами нет пассажира. Когда вы покидаете транспорт, то вы обязаны надеть маску. Пассажиры, которые садятся в такси или другое транспортное средство, в целях предотвращения заражения должны всё время носить маску. Если вы ездите вместе с членами семьи или родственниками, надо исходить из здравого смысла", – сказал он.

Водителю личного автомобиля можно находиться в салоне без медицинской маски, но при этом необходимо соблюдать следующие два условия:

во-первых, водитель должен быть в салоне автомобиля один;

во-вторых, без маски водитель может быть только тогда, когда автомобиль движется. То есть, если водитель остановился на обочине дороги, он должен надеть медицинскую маску.

Водители такси и общественного транспорта должны надевать маску всегда.