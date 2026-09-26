У подозреваемого в поножовщине изъяли более 175 граммов наркотиков

В Бишкеке задержали 20-летнего подозреваемого в нанесении ножевого ранения жителю столицы. В ходе расследования у задержанного и в указанных им местах также обнаружили синтетические наркотики общим весом 175,25 грамма. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

По данным ведомства, 16 сентября в Ленинский РУВД поступило сообщение о доставлении в больницу мужчины с проникающим колото-резаным ранением живота, повреждением внутренних органов и внутренним кровотечением.

В ходе оперативно-следственных мероприятий сотрудники милиции установили и задержали 20-летнего Ж.А.

По предварительным данным, между подозреваемым и потерпевшим произошёл конфликт, во время которого Ж.А. предположительно нанёс мужчине удар ножом и скрылся. При обыске по месту жительства задержанного был обнаружен и изъят нож, который, предположительно, использовался при совершении преступления.

В ходе дальнейшего расследования милиция получила сведения о возможной причастности задержанного к незаконному обороту наркотиков. В рамках международной антинаркотической операции ШОС "Паутина" у него, а также в указанных им местах обнаружили и изъяли синтетическое наркотическое вещество общим весом 175,25 грамма.

Подозреваемый водворён в ИВС ГУВД Бишкека. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО №1.

Следствие продолжается. Окончательная правовая квалификация действий подозреваемого будет дана по результатам расследования и экспертиз.