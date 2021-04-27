Племянница комбрига 40-й ОСБР ищет семью Сарымсаковых из Кыргызстана

В поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" обратилась племянница командира 40-ой отдельной стрелковой (курсантской) бригады Наталья Юрьевна Самойленко.

Накануне она принимала участие в открытии знака на здании Железнодорожного вокзала в Волоколамске в память о подвиге 40 ОСБР и ее командире Самойленко Василии Филипповиче. Разбирая архивы, она нашла фотографию трех ветеранов войны от 1977 года, на оборотной стороне фотографии она нашла обращение к ее дяде от Сарымсакова Рахмана Дадаевича.

Крайний слева Рахман Сарымсаков. Посередине Василий Самойленко

- Я была маленькой, очень гордилась дядей. Но мне бы хотелось большей узнать о той встрече, возможно сохранились какие-то фотографии, другие письма. Знаю, что дядя останавливался у своего боевого друга, они общались. Наверняка вспоминали всех своих бойцов из 40-ой бригады, погибших в годы войны. Возможно эта история всколыхнет и другие воспоминания в других семьях. И мы сможем больше узнать о том, какими они были, о чем думали, как дружили, - говорит Наталья Самойленко.

Просим помочь поделиться информацией о семье Сарымсаковых, и других однополчанах по 40-ой ОСБР. Просьба позвонить поисковикам международной группы поиска. Может у кого-то есть фото, либо просто поделиться воспоминаниями. Для ознакомления каждый может просмотреть информацию про Сарымсакова Рахмана Дадавича по ссылке.

Что касается комбрига 40 ОСБР Самойленко Василия Филипповича, то про него есть информации в Википедии и других источниках.

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