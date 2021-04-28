Одной рукой мэрия Бишкека восстанавливает арыки, а другой сама и разрушает

Многократно столичные чиновники заявляли о том, что установка любых объектов поверх арычной сети недопустима. Однако во многих районах города продолжают функционировать торговые павильоны, расположенные на ирригации.

В последние годы мэрия стала уделять внимание восстановлению поливной системы города. Для этого вдоль оживленных магистралей меняются лотки ирригации. Начать решили с магистральных сетей, а потом постепенно переходить на коммуникации меньшего размера.

С другой стороны, в столице продолжают выдавать или продлевать разрешения на установку торговых павильонов поверх арыков, на газонах. Многочисленные примеры есть, как в центральной части, так и в южных микрорайонах и частном секторе северной половины Бишкека. Хотя со слов самих же представителей муниципалитета это категорически запрещено. Во-первых, мол, это приводит к разрушению бетонных конструкций. Во-вторых, в таких местах часто образуются заторы мусора, которые тяжело прочистить.

Получается интересная картина. Одной рукой мэрия восстанавливает арычную сеть, а другой сама же ее и разрушает.

Свою лепту в уничтожение ирригации вносят и горожане. Внутри жилых дворов они паркуют машины прямо на арыках, из-за чего последние приходят в негодность, а местами уже и не видны, так как полностью разрушены и завалены землей. При этом люди недоумевают, почему им не обеспечивают полив. Ведь возле многоэтажек, особенно советской постройки, полно зеленых насаждений, включая крупномерные деревья.

Все это происходит с молчаливого согласия многих домкомов, которые одновременно требуют у мэрии поливной воды. И здесь налицо отвратительная работа МТУ (муниципальные территориальные управления), которые обязаны проводить разъяснительные работы с населением, в конце концов, собирать материалы для составления протоколов и выписки штрафов.

Но ничего этого нет. Поэтому растительность внутри дворов поливается из шлангов питьевой водой. Хотя это расточительно. Особенно на фоне того, что в летнее время некоторые районы столицы испытывают проблемы со столь важным для жизни ресурсом.

Причина большинства инфраструктурных бед Бишкека проста – в городе нет хозяина. Все последние мэры вели себя как временщики. Для них главным было уйти с поста так, чтобы не посадили. А что там происходило в городе – вопрос десятый.