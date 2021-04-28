Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Узбекистан с официальным визитом. Он проведет переговоры с главой оборонного ведомства республики Баходиром Курбановым в Бухаре, сообщает корреспондент Podrobno.uz

"Главы военных ведомств обсудят проблемы международной и региональной безопасности, актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ранее стало известно, что Узбекистан заинтересован в покупках боевых и военно-транспортные вертолетов, бронетехники, стрелкового оружия и боеприпасов у России. При этом Узбекистан получил право расплачиваться за оружие и технику по внутрироссийским ценам.

По данным российских СМИ, узбекская армия уже получает по 12 актуальным контрактам истребители Су-30СМ (за счет российского государственного экспортного кредита), ударные вертолеты Ми-35М, бронетранспортеры БТР-82А, современные радиолокационные комплексы "Сопка-2".