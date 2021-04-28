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Подкуп голосов. В Бишкеке проходит митинг в поддержку партии НДПК

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- Оксана Гут
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В Бишкеке у здания административного суда проходит митинг в поддержку НДПК. Сегодня в суде проходит первое заседание по вопросу о снятии партии с избирательной гонки.

На митинге собралось порядка ста человек. Они требуют отменить "незаконное" решение ЦИК об отмене списков кандидатов от НДПК. Собравшиеся заявляют, что обвинение партии в подкупе голосов не доказано.

Напомним, 24 апреля ЦИК поддержала решение Бишкекской ТИК о снятии партии НДПК с избирательной гонки из-за фактов подкупа. В самой партии заявили, что "незаконное и необоснованное решение ЦИК поддержать БТИК и снять НДПК с выборов, было ожидаемо". Политорганизация подала иск в административный суд.


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URL: https://www.vb.kg/400184
Теги:
Азиз Суракматов, выборы, закон, суд, Кыргызстан, Илим Карыпбеков, ЦИК
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