Подкуп голосов. В Бишкеке проходит митинг в поддержку партии НДПК

В Бишкеке у здания административного суда проходит митинг в поддержку НДПК. Сегодня в суде проходит первое заседание по вопросу о снятии партии с избирательной гонки.

На митинге собралось порядка ста человек. Они требуют отменить "незаконное" решение ЦИК об отмене списков кандидатов от НДПК. Собравшиеся заявляют, что обвинение партии в подкупе голосов не доказано.

Напомним, 24 апреля ЦИК поддержала решение Бишкекской ТИК о снятии партии НДПК с избирательной гонки из-за фактов подкупа. В самой партии заявили, что "незаконное и необоснованное решение ЦИК поддержать БТИК и снять НДПК с выборов, было ожидаемо". Политорганизация подала иск в административный суд.