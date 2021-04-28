Концерт Игоря Воронцова "Танго. Вальс. Романс" будет благотворительным

18 мая в Большом зале Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова пройдет благотворительный концерт Игоря Воронцова, квинтета "SOL`TADOS" и шоу-балета "ELEGANT". Часть собранных от продажи билетов средств будут переданы общественному благотворительному фонду "Help the Children – SKD", оказывающему помощь детям, страдающим онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями и их семьям.

Яркое мероприятие организует общественный фонд "Фонд гуманитарных и культурных инициатив". А его партнерами стали представительство "Россотрудничества" в Кыргызской Республике, общественный благотворительный фонд "Help the Children – SKD", русский культурный центр "Гармония", СМИ и другие организации.

Вниманию публики будет представлена яркая программа. Тема вечера – любовь. Зрители услышат зажигательное танго, чувственные вальсы, льющиеся романсы. Прозвучат легендарные "Утомленное солнце", "Рио-Рита" и многие другие любимые произведения. Почетная гостья концерта – Фатима Серазиева.