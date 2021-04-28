"Детей лишают будущего". Мать Зиты и Гиты просит президента о школе

Глава общественного фонда "имени Зиты и Гиты Резахановых" Зумрияд Резаханова обратилась к президенту Садыру Жапарову с просьбой о строительстве школы в селе Западное.

Почти 25 лет назад школа в селе Западное Сокулукского района рухнула. С тех пор дети вынуждены каждый день ездить на учебу в соседнее село Жаны-Жер, которое находится в 4 км от дома. Но и долгая дорога - не главная проблема. Школа переполнена, вместо 850 учеников в ней учатся порядка двух тысяч. Дети вынуждены сидеть по три человека за партой, вторая смена возвращается затемно.

Много лет подряд местные жители писали о своих проблемах во все соответствующие инстанции, начиная от Министерства образования, заканчивая президентам страны. Временно общими усилиями сельчан в Западном был открыт филиал начальной школы. Родители выкупили две квартирки и оборудовали их под школьные классы. Теперь здесь обучаются дети с 1-го по 4-ый классы.

"Это так стыдно смотреть им в глаза, когда они на линейки стоят такие красивые в белых рубашечках с цветами возле этого убожества, которое школой назвать сложно. Там нет нормальных полов, нет воды и канализации, парты разные - одна выше, другая ниже, печки только в классах. Это такое издевательство над нашими детьми. Почему у них нет права на образование в нормальных условиях? У нас в селе нет ничего, мечеть да медресе. Есть где-то там футбольное поле за 100 сомов, но не у всех возможность платить. В итоге кто-то играет, а кто-то с завистью сидит дома", - рассказывает Зумрият Резаханова.

Что интересно, периодически (ближе к выборам) эту "школу" посещают депутаты. Они, со слов главы ОФ, обещают помочь сельчанам решить их проблему. Однако, после выборов забывают не только об обещании, но и о существовании самого села.

"Туда каждые выборы приезжают слуги народа, они видят в какой школе учатся дети. Они говорят, что построят новую и уезжают... бессовестные. Все сельчане, директор и глава айыл окмоту делают все, что могут. Но мы никак не пробьем эту стенку", - отмечает Резаханова.

В 2016 году на территории стадиона началось строительство новой школы на 150 ученических мест. Но на сегодня этот объект больше похож на старое развалившееся здание.

"Нам обещали закончить строительство в том же 2016 году. Но сейчас даже то, что построили - стены и те сыпятся. Госстрой пишет, что фундамент заложен на 100%, а стены на 90%, но это не так. По проекту школа должна быть панельная, а строят кирпичную. Потрачены огромные деньги, а школа разваливается уже. Если они начнут строить поверх, что будет через 10 лет? Она просто рассыпается. Почему такая халатность и никто не несет за это ответственность?", - сетует женщина.

Зумрият Резаханова от лица не только жителей села Западное, но и близлежащие сел с большой надеждой обращается к нынешнему президенту Кыргызстану Садыру Жапарову. Все остальные инстанции на вопрос строительства школы отвечают отписками.

"Нам школа нужна сейчас. Рядом новостройки, много детей, которые хотят учиться, получить образование, профессию. Почему наших детей обрекают стать пастухами или сажать капусту, которую никто не берет? Мы хотим, чтобы наши дети стали кем-то. Чтобы они другую жизнь прожили, не такую как мы живем, работая в навозе, земле и не получая ничего взамен того, что заработали. Помогите, дайте нашим детям право на будущее!", - обратилась она к главе государства.

Строительство ведет ОАО "Кербен Дол Курулуш". Заключен договор от 25 октября 2016 года на сумму 35 788 281 сом.