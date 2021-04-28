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В Баткене с 2 кг героина задержан таджикистанец - член наркогруппировки

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- Оксана Гут
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Выявлен и перекрыт международный канал транзита тяжелых наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба СБНОН МВД КР.

"Сотрудниками Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызской Республики выявлен и перекрыт международный канал транзита тяжелых наркотиков, изъята партия высококонцентрированного афганского героина", - говорится в сообщении.

Ранее сотрудниками СБНОН МВД оперативным путем была получена информация, что некий мужчина азиатской внешности в возрасте 30-35 лет занимается перевозкой и сбытом наркотических средств в особо крупных размерах из Таджикистан в Казахстан. По данному факту было начато досудебное расследование по ст. 267 УК КР.

В ходе дальнейших осуществляемых следственно-оперативных мероприятий 20 апреля на территории Лейлекского района Баткенской области при сбыте наркотиков сотрудники СБНОН задержали активного члена международной наркогруппировки гражданина Республики Таджикистан

Х.М. 1985 года рождения. В ходе задержания сотрудники обнаружили целую партию наркотиков афганского происхождения, предназначенных для дальнейшего сбыта.

Согласно заключения судебно-химического исследования обнаруженные и изъятые вещества являются наркотическим средством "героин" афганского происхождения, весом 2 кг.

В настоящее время ведется досудебное расследование, продолжаются оперативно-следственные мероприятия по выявлению других лиц, причастных к данному преступлению.


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URL: https://www.vb.kg/400201
Теги:
Баткенская область, задержание, наркотики, уголовная ответственность, Кыргызстан, наркотрафик, МВД
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