MegaCom отказался от юбилейных торжеств в пользу ремонта детской больницы

Праздновать юбилей можно по-разному. Например, устроить грандиозную вечеринку или концерт, потратив на веселое и шумное событие немалую сумму. Но в MegaCom решили иначе.

По случаю 15-летия отечественного сотового оператора связи, которое MegaCom отмечает сегодня, 28 апреля, коллектив ЗАО "Альфа Телеком" принял решение отказаться от масштабного праздника в честь Дня рождения для абонентов и в качестве спонсорской помощи перенаправить средства, заложенные на проведение юбилея, на ремонт ЛОР-отделения столичной 3-й детской больницы, куда попадают маленькие пациенты со всей страны. Ремонтные работы начнутся в самое ближайшее время.

"Мы благодарим компанию MegaCom за внимание, заботу о здоровье подрастающего поколения и проявленную инициативу в решении поддержать нашу больницу, отремонтировав одно из её отделений, – отметил главный врач Детской клинической больницы №3 города Бишкека Акылбек Маманов. – Коллектив нашей организации поздравляет MegaCom с 15-летием. Желаем, чтобы вашей передовой компании неизменно сопутствовала удача, а сотрудники всегда были здоровы!"

MegaCom верит, что менять мир к лучшему – в наших общих силах, и призывает крупные компании Кыргызстана принять эстафету значимых добрых дел! Ведь вопрос здоровья нации и будущего поколения сейчас особенно актуален.

MegaCom – 15 лет объединяя страну!