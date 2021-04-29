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Побелили дом ветерану

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- Светлана Лаптева
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- Времена такие пришли, что теперь никто место в поликлиннике не уступает, таблички "Ветераны Великой Отечественной войны - вне очереди" исчезли, а мы–то еще живы. Написал в мэрию, что к 9 Мая, да к 100–летию очень хотелось дом подремонтировать. Меня отправили еще в какой–то отдел, потом - в другой. Хотя вице–мэр по социалке ветеранов обязан слышать. Всегда так было. И я, честно, растерялся. На фронте не терялся, а здесь оторопел.

Мне что, доказывать теперь в мэрии, что я ветеран, участник? Что право имею... Неловко как–то. Может, уже и для власти мы ничего не значим, - говорит ветеран Великой Отечественной войны Асад Гасанов.

Знаете, как много значит человеческое отношение министров к ветеранам войны, локальных конфликтов. Помню года три назад "Вечерка" только написала, что у блокадников с медобслуживанием проблема, как в тот же день министр здравоохранения Батыралиев сам посетил семьи блокадников. Разобрался. И, как положено, провели всем медосмотр за счет государства. Вот это уважение и внимание! Сейчас всем ветеранам Великой Отечественной войны такой медосмотр нужен. И сиделки от государства нужны. Многие из нас уже не могут самостоятельно передвигаться, а родным тяжело ухаживать за стариками. Это я говорю от имени членов всего Совета ветеранов войны города Бишкека, - пояснил Асад Гасанович. - Все со мной согласятся, потому что правду говорю.

Разговор с ветераном мы передали российскому предпринимателю Евгению Забелину, тот позвал в сотоварищи Нурсултана Дюшембиева, и они направили к ветерану рабочего. Он послушал пожелания солдата, за три дня побелил ему домик, покрасил. И поздравил с наступающим Днем Победы. Кстати, все, кто принимал в этой маленькой доброй акции участие попросили передать ветеранам "Спасибо за Победу!".


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URL: https://www.vb.kg/400214
Теги:
ветераны, ВОВ, Бишкек
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