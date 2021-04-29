Обстановка на кыргызско-таджикской границе обостряется

Сегодня, 29 апреля 2021 года, примерно с 04 часов 40 минут на приграничной территории Баткенской области, а именно в местности Кочо-Бою Баткенского района, обстановка обострилась. Причиной обострения обстановки явились провокационные действия граждан Таджикистана, которые начали закидывать камни в граждан Кыргызстана и принадлежащие им дома. Об этом сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ КР.

В последующем таджикская сторона начала обстреливать мимо проезжающие автомашины граждан Кыргызстана из охотничьих ружей.

- По предварительным данным среди граждан Кыргызстана есть раненые. Стрельбы с таджикской стороны периодически продолжаются. Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы напряженная. Связаться по телефону с руководством пограничного ведомства Республики Таджикистан не удалось, телефонные звонки остались не отвеченными, - подчеркнули в ПС ГКНБ.

Напомним, конфликт на кыргызско-таджикской границе произошел накануне в Баткенской области.