Байден выступил перед членами обеих палат Конгресса

Президент США Джо Байден впервые выступил перед членами обеих палат Конгресса на фоне повышенных мер безопасности и вызванных распространением в стране коронавируса суровых ограничений, сообщает ТАСС.
Байден заявил, что США не стремятся к эскалации напряженности с Россией, но действия Москвы будут иметь последствия.
Он считает, что унаследовал находящуюся в кризисе страну, однако теперь она "снова на ходу".
По его мнению, США конкурируют с Китаем и другими странами за победу в XXI веке.
Внутренний расизм представляет собой главную террористическую угрозу для США, уверен политик.
Байден также рассказал, что с начала его президентства в США сделали 220 млн прививок от COVID-19.
Глава государства намерен повысить налоги для американцев, которые разбогатели во время пандемии.
Президент США назвал применение огнестрельного оружия эпидемией для страны
Вашингтон намерен тесно взаимодействовать с союзниками в вопросе противодействия угрозам, связанным с ядерными программами КНДР и Ирана, добавил глава США.
По его словам, страна намерена поддерживать мощное военное присутствие в водах Азитско-Тихоокеанского региона, но не ищет конфликта с Китаем.
Он подчеркнул, что военная кампания США в Афганистане не должна была превращаться в растянувшееся на несколько поколений национальное строительство.