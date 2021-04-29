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Байден выступил перед членами обеих палат Конгресса

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Президент США Джо Байден впервые выступил перед членами обеих палат Конгресса на фоне повышенных мер безопасности и вызванных распространением в стране коронавируса суровых ограничений, сообщает ТАСС.

Байден заявил, что США не стремятся к эскалации напряженности с Россией, но действия Москвы будут иметь последствия.

Он считает, что унаследовал находящуюся в кризисе страну, однако теперь она "снова на ходу".

По его мнению, США конкурируют с Китаем и другими странами за победу в XXI веке.

Внутренний расизм представляет собой главную террористическую угрозу для США, уверен политик.

Байден также рассказал, что с начала его президентства в США сделали 220 млн прививок от COVID-19.

Глава государства намерен повысить налоги для американцев, которые разбогатели во время пандемии.

Президент США назвал применение огнестрельного оружия эпидемией для страны

Вашингтон намерен тесно взаимодействовать с союзниками в вопросе противодействия угрозам, связанным с ядерными программами КНДР и Ирана, добавил глава США.

По его словам, страна намерена поддерживать мощное военное присутствие в водах Азитско-Тихоокеанского региона, но не ищет конфликта с Китаем.

Он подчеркнул, что военная кампания США в Афганистане не должна была превращаться в растянувшееся на несколько поколений национальное строительство.


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URL: https://www.vb.kg/400220
Теги:
Китай, парламент, Россия, США, Джозеф Байден
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