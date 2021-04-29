Ситуация на границе КР и РТ. Есть раненые, слышны выстрелы

Сегодня утром примерно в 05.45 граждане Таджикистана открыли стрельбу по войсковой части, расположенной в селе Кок Таш Баткенского района. Об этом сообщает МВД КР.

Также, со стороны таджикского села Майский начали лететь камни в автомобили, проезжающие по участку дороги Ош - Исфана.

- По данному факту материалы зарегистрированы в ЕРПП и начато досудебное производство по ст. 266 ("Хулиганство") Уголовного кодекса. В результате выстрелов, произведенных с таджикской стороны, 30-летний житель села Кок-Таш Баткенского района получил ранение глаза. Его госпитализировали в сельскую больницу. По данному факту начато досудебное производство по ст. 39-130 "Покушение на убийство" Уголовного кодекса. С целью обеспечения безопасности жителей села Кок-Таш, сотрудники милиции несут службу в усиленном режиме, - отмечается в информации.