Руководство Таджикистана забыло про помощь Кыргызстана?

Судя по последним новостям и кадрам с кыргызско-таджикской границы становится очевидным, чья сторона намеренно провоцирует конфликт. По крайней мере кадры окопавшихся таджикских солдат точно не наталкивают на мысль о мирном решении приграничного вопроса. Остается только надеяться на здравый смысл обеих сторон, так как война не приносила еще никому выгоды.

О том, насколько может быть разрушительным военный конфликт должны хорошо помнить в Таджикистане, по крайней мере, старшее поколение, в том числе и сам президент Эмомали Рахмон.

В этой связи руководству соседней стороны также хотелось бы напомнить, какая именно страна сыграла немаловажную роль в урегулировании военного конфликта в Таджикистане. После того, как в 1992 году в Таджикистане развернулась кровопролитная гражданская война, десятки тысяч таджикских беженцев, среди которых были женщины, дети и старики, получили убежище именно в Кыргызстане. То есть в этот период наша страна не закрывала своих границ, как это обычно практикуется в других странах. Также, практически, вся гуманитарная помощь, оказываемая мировым сообществом, в том числе кыргызским народом, поступала в Таджикистан именно с территории Кыргызстана.

Последняя же точка в урегулировании военного конфликта была поставлена именно в Бишкеке, когда в 1997 году глава Объединенной таджикской оппозиции Саид Абдулла Нури и президент РТ Эмомали Рахмон в столице Кыргызстана подписали мирное соглашение.

Как вспоминал об этом бывший президент КР Аскар Акаев в интервью "Независимой газете", это были трудные и изнурительные переговоры.

"Встреча в Бишкеке началась с конфликта. Рахмон и Нури категорически отказались ужинать за одним столом. "Пришлось прибегнуть к восточной дипломатии, и через два часа уговоров они все же сели за один дастархан и разломили лепешку. Это был первый успех. Потом было четыре дня тяжелых челночных переговоров с каждой из сторон. Первым итогом стало подписание Общей бишкекской декларации о мире, в которой был зафиксирован пункт о необходимости покончить с гражданской войной и дать стране шанс стабильно развиваться. С этим больших споров не было. Но был еще протокол по политическим вопросам, который уладить оказалось очень трудно. Обе стороны стояли на принципиальных позициях, ведь обсуждались вопросы политического устройства страны и раздела власти. Оппозиция претендовала на пост премьер-министра и 50% мест в правительстве. Рахмон категорически не соглашался. Компромисс был достигнут на четвертый день. Туранджонзода предоставлялся пост вице-премьера, который он, к слову, получил только через год, а оппозиции – 30% в структурах власти. Но Рахмон в последний момент запротестовал. Я его убеждал, что это у него уникальный шанс, что он приедет домой победителем, приедет примирителем, что нельзя ему уезжать без результата, потому что он президент, которого ждет таджикский народ, жаждущий мира. Доказывал ему, что руководство ОТО и так пошло на компромисс, уменьшив требования. Надо поддержать. После долгой беседы Рахмон согласился. И практически сразу все собрались и в торжественной обстановке подписали Декларацию и политическое соглашение", - рассказал Акаев.