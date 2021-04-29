Погода
$ 84.77 - 84.92
€ 101.82 - 103.32

Прокуратура Октябрьского района выявила нарушения в мэрии Бишкека

202  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Прокуратурой Октябрьского района Бишкек за 2020 год и 1-квартал 2021 года по нарушениям законодательства в сфере архитектуры и градостроительной деятельности проведено 59 проверок, по результатам которых внесено 9 представлений, 34 предписаний и 10 должностных лиц предостережены о недопустимости нарушения законности.

Кроме этого, в отношении 2 лиц возбуждены дисциплинарные производства, по результатам которых 7 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, а также заявлены 2 иска в суд и 1 материал зарегистрирован в ЕРПП, который в последующем был направлен в следственные органы.

При этом, данные цифры не отражают всей картины, так как в прошлом году были ограничения в проводимых проверках в связи с эпидемиологической ситуацией в республике.

Характерными нарушениями являются: отсутствие надлежащего контроля со стороны уполномоченного государственного органа за строительством объектов без разрешительных документов, выдача разрешительных и иных документов, выдача разрешительных документов и иных документов на строительство в нарушение норм законодательства, нарушение правил приемки и ввода в эксплуатацию объектов, истребование у заявителей не предусмотренных законодательством документов, создание бюрократических барьеров для субъектов предпринимательства и др.

Вышеуказанные условия существенно нарушают права и законные интересы граждан и юридических лиц, что в свою очередь, определяет задачи, стоящие в рассматриваемой сфере надзорной деятельности органов прокуратуры.

Следует отметить, что важное место в вопросах соблюдения требований законодательства в области архитектуры и градостроительства отводится уполномоченным государственным органам, наделенными соответствующими функциями и полномочиями по осуществлению надзора и контроля в сфере строительства. Однако, как показывает практика прокурорского надзора, уполномоченные государственные органы в сфере строительства не в полной мере выполняют возложенные на них обязанности по выявлению и предупреждению правонарушений на подконтрольных им объектах.

В не меньшей степени отсутствие мер со стороны советующих контролирующих органов связано ограничениями проверки субъектов предпринимательства. При обращении указанных органов для получения разрешения на проверку в Министерстве экономики республики, большая часть направляемых запросов на проверку получает отказ.

Стоит отметить, что в последнее время большое количество заявлений поступает от жителей зон сложившейся многоэтажной застройки, то есть микрорайонов, жалобы которых направлены на начинающиеся строительные работы в непосредственной близости от их домов.

Надзор за соблюдением градостроительного законодательства невозможно осуществлять в отсутствие надзора за соблюдением земельного законодательства.

Так при проведении проверки заявления от жителей одного из микрорайонов города о проверке законности выдачи земельного участка и выдачи архитектурно-разрешительных документов было установлено, что имеются все необходимые архитектурно-разрешительные документы, при изучении которых нарушений закона не выявлено. Тем не менее, был выявлен факт нарушения земельного законодательства при пользовании земельным участком. В связи с чем, прокуратурой района внесен акт прокурорского реагирования в одну из структур мэрии Бишкека для устранения нарушений закона путем возврата земельного участка в муниципальную собственность.

Прокурор Октябрьского района г. Бишкек Марат Абсатаров


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/400234
Теги:
мэрия, прокуратура, нарушения, Октябрьский район, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  