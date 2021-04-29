Прокуратура Октябрьского района выявила нарушения в мэрии Бишкека

Прокуратурой Октябрьского района Бишкек за 2020 год и 1-квартал 2021 года по нарушениям законодательства в сфере архитектуры и градостроительной деятельности проведено 59 проверок, по результатам которых внесено 9 представлений, 34 предписаний и 10 должностных лиц предостережены о недопустимости нарушения законности.

Кроме этого, в отношении 2 лиц возбуждены дисциплинарные производства, по результатам которых 7 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, а также заявлены 2 иска в суд и 1 материал зарегистрирован в ЕРПП, который в последующем был направлен в следственные органы.

При этом, данные цифры не отражают всей картины, так как в прошлом году были ограничения в проводимых проверках в связи с эпидемиологической ситуацией в республике.

Характерными нарушениями являются: отсутствие надлежащего контроля со стороны уполномоченного государственного органа за строительством объектов без разрешительных документов, выдача разрешительных и иных документов, выдача разрешительных документов и иных документов на строительство в нарушение норм законодательства, нарушение правил приемки и ввода в эксплуатацию объектов, истребование у заявителей не предусмотренных законодательством документов, создание бюрократических барьеров для субъектов предпринимательства и др.

Вышеуказанные условия существенно нарушают права и законные интересы граждан и юридических лиц, что в свою очередь, определяет задачи, стоящие в рассматриваемой сфере надзорной деятельности органов прокуратуры.

Следует отметить, что важное место в вопросах соблюдения требований законодательства в области архитектуры и градостроительства отводится уполномоченным государственным органам, наделенными соответствующими функциями и полномочиями по осуществлению надзора и контроля в сфере строительства. Однако, как показывает практика прокурорского надзора, уполномоченные государственные органы в сфере строительства не в полной мере выполняют возложенные на них обязанности по выявлению и предупреждению правонарушений на подконтрольных им объектах.

В не меньшей степени отсутствие мер со стороны советующих контролирующих органов связано ограничениями проверки субъектов предпринимательства. При обращении указанных органов для получения разрешения на проверку в Министерстве экономики республики, большая часть направляемых запросов на проверку получает отказ.

Стоит отметить, что в последнее время большое количество заявлений поступает от жителей зон сложившейся многоэтажной застройки, то есть микрорайонов, жалобы которых направлены на начинающиеся строительные работы в непосредственной близости от их домов.

Надзор за соблюдением градостроительного законодательства невозможно осуществлять в отсутствие надзора за соблюдением земельного законодательства.

Так при проведении проверки заявления от жителей одного из микрорайонов города о проверке законности выдачи земельного участка и выдачи архитектурно-разрешительных документов было установлено, что имеются все необходимые архитектурно-разрешительные документы, при изучении которых нарушений закона не выявлено. Тем не менее, был выявлен факт нарушения земельного законодательства при пользовании земельным участком. В связи с чем, прокуратурой района внесен акт прокурорского реагирования в одну из структур мэрии Бишкека для устранения нарушений закона путем возврата земельного участка в муниципальную собственность.

Прокурор Октябрьского района г. Бишкек Марат Абсатаров