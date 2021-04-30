Реконструкция в Бишкеке. На Логвиненко кипят работы, на Дзержинского тишина

Строительный сезон в столице в самом разгаре. Реконструкция дорожных артерий ведется сразу по двум направлениям – за счет гранта КНР и городского бюджета. Однако, как и в прошлых годах, строители перекрыли разом много улиц, но ремонтируют не все.

Как известно, в Бишкеке реализуется вторая фаза масштабного проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек". Она рассчитана на два года, за которые планируется построить 5 мостов и отремонтировать 60 улиц общей протяженностью более 70 километров. Многие магистрали из этого списка будут расширены, а отдельные их участки и вовсе построены заново.

Помимо проезжей части строители приведут в порядок тротуары и ирригационную сеть. Реконструкция ведется за счет грантовых средств Китайской Народной Республики. А подрядчиком выступает China Road and Bridge Corporation.

Улица Логвиненко, на отрезке от Михаила Фрунзе до проспекта Жибек Жолу, входит в список "счастливчиков", которых будут обновлять. Она была закрыта на ремонт 1 апреля. В настоящий момент строители уже полностью сняли старый асфальт. Причем как на проезжей части, так и на тротуаре. А также демонтировали оставшиеся еще со времен первого строительства артерии бордюры.

Теперь же дорожники проводят подготовительные земляные работы, которые выражаются в замене коммуникаций и прочем. На участке орудует как тяжелая специальная техника, так и рабочие. Пешеходы вынуждены ходить по колдобинам, оставшимся после снятия старого покрытия с тротуаров. Но народ относится к этим неудобствам с пониманием. Главное, говорят горожане, чтобы дорога была сделана качественно.

С 1 апреля на ремонт также закрыта улица Дзержинского от Жибек Жолу до Баялинова. Ремонтируют ее также подрядчики из Поднебесной. Вот только здесь, в отличие от Логвиненко, ажиотажа не наблюдается. На отрезке от Баялинова до Куренкеева строители лишь демонтировали старые бордюры и почти полностью сняли покрытие на тротуарах. А проезжая часть так и стоит нетронутой.

Местные жители рассказали, что уже с неделю как никого из дорожников не видно на объекте. Зачем тогда было закрывать сквозной проезд, им непонятно.

В общем, ремонт дорог – событие, несомненно, радостное. Но если не хватает мощностей, чтобы привести в порядок все перекрытые магистрали, то, может, есть смысл не хапать так много за раз? Тем более их у китайских подрядчиков никто не отбирает. Бишкек и без того в часы-пик превращается в одну большую пробку, а перекрытые артерии только усугубляют ситуацию.