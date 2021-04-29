Бактыгулов: При решении пограничных вопросов нужен компенсаторный механизм

Начавшийся в конце марта процесс завершения делимитации и демаркации кыргызско-узбекской границы как национальные, так и зарубежные эксперты называют значимым достижением команды президента Садыра Жапарова. Приняты решения по наиболее сложным участкам, касающихся воды, месторождений и т.д., которые многие годы оставляли, как говорится, на потом, но которые в то же время с каждым годом все чаще становились предметом конфликтов жителей приграничных сел.

Эксперт Шерадил Бактыгулов рассказал, почему сложилась такая ситуация и почему нельзя затягивать с решениями пограничных вопросов.

- Говоря о границах, нужно помнить, что в советское время не существовало правового закрепления границ между социалистическими союзными республиками. Существовали только хозяйственные границы. Тогда регион Средней Азии рассматривался как единая экономическая зона, водное регулирование, хозяйственные, энергетические связи планировались для управления таким большим регионом – Средне-Азиатским экономическим районом, как он и назывался. И после самороспуска СССР оказалось, что границы между союзными республиками имели только хозяйственное значение, правового регулирования не было.

Дело в том, что когда описывались ранее даже эти хозяйственные границы, они описывались условно. Были случаи, когда разные комиссии описывали разные границы. Скажем так, опорные, основные точки описывают, а вот как будет проходить линия между этими основными точками – была достаточно вольная, неуточненная трактовка. То, что имеем на сегодняшний день – это мы просто накапливаем недовольство друг другом. Когда границы не описаны, всегда будут межнациональные и пограничные конфликты. Связанные с использованием земли, воды, пастбищ, проведением пахотных работ, строительства.

Эксперты опасаются, что нерешенность приграничных вопросов может стать детонатором в итак неспокойной Ферганской долине...

- Неоднократно отмечалось, что Ферганская долина является пороховой бочкой, чтобы она не взорвала всю Среднюю Азию, необходимо провести делимитацию и демаркацию границ. Делимитация означает правовое закрепление линии прохождения государственной границы по рельефу местности, демаркация – это создание видимых ограждений, знаков, обозначающих линию прохождения государственной границы на местности.

Мы сейчас наблюдаем, что спорные участки кыргызко-узбекской, кыргызско-таджикской границы находятся в Ферганской долине, которая входит в Книгу рекордов Гиннесса, как наиболее густонаселенный район в мире. Это означает нехватку питьевой воды, нехватку поливной воды, земли для сельскохозяйственных нужд, строительства домов и т.д. Поэтому именно в Ферганской долине мы наблюдаем такое жесткое противостояние.

У нас считалось что земли в приграничной полосе не подлежат отчуждению, урегулированию, на них нельзя вести хозяйственную деятельность, но так получилось, что границы в Ферганской долине, особенно отдельные участки кыргызско-узбекской, кыргызско-таджикской границы, проходят по населенным пунктам. В первую очередь, это касается анклавов либо неуточненных участков границы, например, Кара-Суу, Узген и т.д. В связи с этим разработка компенсаторного механизма должна быть достаточно деликатной, учитывая то, что это густонаселенные районы, в которых ощущается нехватка земельных наделов.

О каком компенсаторном механизме вы говорите?

-Когда идет обмен земельными участками, то, безусловно, за те участки земли, которые переходят на территорию другого государства, обязательно предусматривается механизм компенсации. Если кто-то теряет земельный участок, то ему будет компенсировано таким же количеством земли. Этот компенсаторный механизм должен быть разработан. Многие местные жители боятся потерять свой участок, и взамен не получить ничего. Либо получить деньги, которые быстро обесцениваются. В связи с этим необходимо предусмотреть компенсаторный механизм для тех граждан Кыргызской Республики, которые могут потерять одну сотку, полсотки и т.д. По Конституции, по законам Кыргызской Республики, частная собственность в стране неприкосновенна. Если человек теряет часть своей собственности, то, безусловно, государству нужно предпринимать участки-то усилия.

У нас так сложилось, что населенные пункты сформированы по принципу махаллей, кровного родства. Люди связаны узами дружбы, соседства, поэтому не хотят переезжать в соседнее село, осваивать новые земли. Необходимо предусмотреть не только компенсаторный механизм, но и стимулирующие меры, чтобы люди осваивали новые участки. Например, если человек теряет четыре сотки земли, то предоставить ему шесть или семь соток на новом месте. Плюс проложить новые коммуникации, потому что новое место предполагает отсутствие дорог, школ, фельдшерско-акушерских пунктов. Люди смотрят сейчас не просто, куда переехать, они отсматривают инфраструктуру, которая есть рядом. Не только свет и вода, но и то, что делает жизнь человека комфортнее.

Как показывает международная практика, для урегулирования отношений между народами, живущими в приграничных населенных пунктах, решения их земельных споров, необходимо, в первую очередь, реализовать проекты социально-экономического характера и улучшить бытовые условия местного населения. Для этого целесообразно привлекать иностранные инвестиции, создавать совместные предприятия, зоны приграничного сотрудничества и т.д.

Безусловно, урегулирование пограничных проблем в Ферганской долине Центральной Азии должно осуществляться на основе взаимного компромисса, без экономического, политического и иного давления. При решении этих споров стороны, конечно, должны придерживаться общепризнанных международных принципов, таких как равноправие, взаимоуважение, проведение конструктивных переговоров.

У нас так сложилось, что одна сторона пытается диктовать какие-то условия, пытается использовать какие-то методы силового, экономического или иного давления. Это тупиковый вариант. Как заявил председатель правительственной делегации по делимитации и демаркации границ Камчыбек Ташиев, подобные подходы с нами не пройдут, Кыргызстан на давление поддаваться не будет. Для нас даже удобнее в случае подобного давления заморозить ситуацию, оставить границы как есть, и можем тоже использовать совершенно другие методы работы.