Можно ли вакцинироваться против COVID-19 во время поста Рамазан?

Вакцинация от коронавируса во время священного для мусульман месяца Рамазан не является нарушением поста, сообщает Духовное управление мусульман Кыргызской Республики.

"Мусульманин в месяц Рамазан может получить вакцину. Вопросы здоровья очень важны. Если мусульманин решит сделать прививку, он может без каких-либо сомнений получить ее", - сказал представитель Духовного управления мусульман Кыргызстана Бактияр Токтогазы уулу.

Кроме того, Минздрав предоставил рекомендации Симпозиума Медицинской Фикхи по применению вакцин против COVID-19.

"Этот праздник – символ очищения, обновления и возрождения, с ним связаны такие основополагающие ценности, как сострадание и милосердие, добро и справедливость, терпимость и взаимопонимание. На ряду с этим у нас в стране сейчас проходит массовая вакцинация всех желающих от коронавирусной инфекции COVID-19, поэтому призываем всех положительно реагировать на кампанию вакцинации" - отметила директор Республиканского центра иммунопрофилактики Министерства здравоохранения и социального развития КР Гульбара Ишенапысова.

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Рекомендации Симпозиума Медицинской Фикхи по применению вакцин против COVID-19

По милости Аллаха, Генеральный Секретариат Международной Исламской Академии Фикха Организации Исламского Сотрудничества (Джедда,

Королевство Саудовская Аравия) провел в понедельник 10 раджаба 1442 года (22 февраля 2021 года) посредством видеоконференции Симпозиум Медицинской Фикхи, посвященной Постановлениям шариата относительно использования вакцин против COVID-19, их закупки, финансирования и распространения за счет средств закята.

Компоненты существующих вакцин против COVID-19

Специалисты в области фармакологии и профилактической медицины подтверждают, что существующие вакцины против COVID-19 состоят из

матричной РНК (рибонуклеиновой кислоты) вируса SARS CoV-2; материала рекомбинантной ДНК; вируса, вызывающего простудные заболевания (аденовируса); других вирусов, бактерий, соединений дерева quillaja и растений (в качестве биореакторов); кроме того они содержат другие вспомогательные вещества, такие как калий, натрий, магний, фосфат, уксусная кислота, гидрохлорид трометамина, диацетат, полисорбат, сахароза, липиды, холестерин, гистидин, этанол и вода.

Следовательно, эти вакцины не содержат производных компонентов свиней или человека, и во время их производства между их компонентами

происходят химические реакции и превращения, которые подпадают под нормы шариата в исламской юриспруденции в отношении метаморфоза.

Постановление Шариата по применению существующих вакцин

Основываясь на приведенном выше медицинском описании существующих вакцин, их использование для вакцинации против COVID-19 допустимо в соответствии с законами шариата. Более того, вакцинация становится обязательной, если правительство обязывает ее проводить, потому что постановления правительства принимаются на основании интересов общества. Исходя из этого, этот симпозиум призывает Мусульман всего мира соблюдать инструкции, изданные правительствами и компетентными органами здравоохранения в их странах, чтобы реализовать цель шариата по сохранению жизни, которая является одной из основных ценностей с точки зрения исламского права.

Заявление и рекомендации, опубликованы Генеральным Секретариатом Международной Исламской Академии Фикха в Джедда в воскресенье, 22 раджаба 1442 года, что соответствует 7 марта 2021 года.