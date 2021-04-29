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Садыр Жапаров поздравил жителей столицы с Днем города Бишкек

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 29 апреля, поздравил жителей и гостей столицы с Днем города Бишкек.

Приводим текст поздравления Главы государства:

"Уважаемые жители и гости столицы!

Дорогие бишкекчане!

От всей души поздравляю вас с Днем города Бишкек! Сегодня столице Кыргызстана исполняется 143 года.

Отрадно видеть, что за последние годы в Бишкеке произошли структурные изменения, которые положительно отразились на развитии всех сфер городской деятельности. В городе появилось много современных инфраструктурных объектов, развернут широкомасштабный ремонт дорог, расширяется сфера торговли и услуг, улучшается благоустройство, строятся новые школы и детские сады, спортивные и торговые комплексы.

Но, главное богатство любого города - это, прежде всего, люди и поэтому День Рождения родной столицы является особенным для каждого горожанина. Именно гражданская активность и помощь жителей города позволяет решить множество жизненно важных вопросов.

Свой 143-й день рождения Бишкек встречает с огромным багажом высоких достижений и побед, но я верю, что его ждут еще более важные открытия и успехи! Хочу пожелать городу развития. Пусть он строится и хорошеет с каждым днем, а жители города берегут его.

Дорогие бишкекчане и гости столицы!

Искренне желаю всем горожанам крепкого здоровья, счастья, благополучия, удачи во всех начинаниях.

Пусть наш город только процветает, а каждый, кто приезжает к нам, восхищается его чистотой, уютом и гостеприимством!"


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URL: https://www.vb.kg/400243
Теги:
праздник, Бишкек, Садыр Жапаров
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