Таджикская сторона начала обстрел с минометов, пулеметов и автоматов

Пограничные войска и спецназ МВД Таджикистана в 14:00 29 апреля начали массированный обстрел, в том числе с минометов, пулеметов и автоматов водозабора "Головной", расположенного в селе Кок-Таш Баткенского района. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

По данным ведомства, первый заместитель председателя-директор ПС ГКНБ КР Шаршеев Уларбек Зарлыкович координирует ситуацию и принимает меры по локализации вооруженного приграничного конфликта, спровоцированного таджикскими пограничниками.

Напомним, ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана обострилась вчера после того, как гражданеТаджикистана начали устанавливать камеры видеонаблюдения на водозаборе в селе Кок-Таш Баткенского района. После этого жители двух стран начали обкидывать друг друга камнями. Также таджикская сторона начала обстреливать граждан Кыргызстана из охотничьих ружей. Есть пострадавшие.