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Садыр Жапаров провел оперативное совещание по ситуации на границе

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 29 апреля, провел оперативное совещание членами Правительства Кыргызской Республики по ситуации на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Заслушана информация руководителей силовых структур, задействованных государственных органов страны.

По итогам оперативного совещания принято решение об образовании рабочей группы во главе с первым вице-премьер-министром Артемом Новиковым по урегулированию и изучению сложившейся ситуации.

Перед Министерством иностранных дел поставлена задача продолжить работу по мирному урегулированию ситуации по дипломатическим каналам.


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URL: https://www.vb.kg/400252
Теги:
граница, правительство, Садыр Жапаров
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