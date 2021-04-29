Садыр Жапаров провел оперативное совещание по ситуации на границе

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 29 апреля, провел оперативное совещание членами Правительства Кыргызской Республики по ситуации на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Заслушана информация руководителей силовых структур, задействованных государственных органов страны.

По итогам оперативного совещания принято решение об образовании рабочей группы во главе с первым вице-премьер-министром Артемом Новиковым по урегулированию и изучению сложившейся ситуации.

Перед Министерством иностранных дел поставлена задача продолжить работу по мирному урегулированию ситуации по дипломатическим каналам.